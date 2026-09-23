Ιωάννα Μαλέσκου για Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Επόμενη ερώτηση, εγώ έχω μάθει να παίζω ομαδικά»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου την προηγούμενη σεζόν ένωσαν τις δυνάμεις τους, ωστόσο πλέον ο καθένας έχει τραβήξει τον δικό του τηλεοπτικό δρόμο. Ωστόσο παραμένουν και οι δύο στο Open.

Η γνωστή παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (23.09.2026). Η Ιωάννα Μαλέσκου αποκάλυψε ότι η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 θα είναι στις 17 Οκτωβρίου, ενώ αρνήθηκε να μιλήσει για τον πρώην συνεργάτη της, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

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Οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν κάποια στιγμή αν θα στείλει μήνυμα στον πρώην συνεργάτης της για να του ευχηθεί «καλή επιτυχία» όταν ξεκινήσει η εκπομπή του κι εκείνη τους ζήτησε να της κάνουν άλλη ερώτηση.

«”Επόμενη ερώτηση. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι team player. Το θέμα είναι ότι όταν το έχεις και το θέλεις, ό,τι ρόλο κι αν έχεις τυπικά, ουσιαστικά, να είσαι ένας ωραίος συνεργάτης και κυρίως ένας όμορφος άνθρωπος. Φέτος έχω πολλούς όμορφους ανθρώπους, οπότε ανθίζω», είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Παράλληλα αναφερόμενη στη Φαίη Σκορδά, υπογράμμισε: «Κάτι άκουσα. Με το καλό να ξεκινήσει και η Φαίη, να ξεκινήσουν τα προγράμματα. Άκουσα για ημερομηνία το 17 (Οκτώβρη). Δεν κρυφάκουσα, το φώναξε. Δεν με τρομάζει ο ανταγωνισμός, γενικά δεν με φοβίζει τίποτα. Ειδικά αυτή τη σεζόν, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου, επειδή κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό μια διαφορετική πρόταση στον κόσμο, που μέχρι τώρα αν και είναι νωρίς – κρατάμε χαμηλά την μπάλα – το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και η επιστροφή των θετικών μηνυμάτων είναι τόσο αντιπροσωπευτική, που δεν με νοιάζει τι κάνουν οι απέναντι».

«Ευχήθηκα ήδη “καλή επιτυχία” στη Φαίη Σκορδά. Αν θα της στείλω μήνυμα… Δεν έχουμε αυτή τη στενή σχέση για να ανταλλάξουμε προσωπικά μηνύματα», πρόσθεσε.