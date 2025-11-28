Γιώργος Μαζωνάκης σε Έλενα Παπαρίζου: «Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν πω εγώ ότι αγαπάω τους άντρες;»

Μία απολαυστική στιχομυθία παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του «The Voice» το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025). Όλα ξεκίνησαν από μία ατάκα της Έλενας Παπαρίζου ότι αγαπάει τις γυναίκες και ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν έλεγε το ίδιο για τους άντρες.

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστράτευσε το αφοπλιστικό του χιούμορ και τόσο η Έλενα Παπαρίζου όσο και ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι υπόλοιποι κριτές ξέσπασαν σε γέλια στο πλατό του «The Voice».

«Θέλω να πω ότι στο ίδιο επίπεδο ήταν και οι τρεις ερμηνείες, έτσι; Συγχαρητήρια και στις τρεις. Φανταστικές, αψεγάδιαστες», είπε ο Χρήστος Μάστορας στους διαγωνιζόμενους.

«Εγώ είμαι χαρούμενη που είναι οι ίδιες χαρούμενες και περήφανες για τον εαυτό τους, γιατί φαίνεται ότι είναι περήφανες γυναίκες, γιατί τις αγαπάω, τις λατρεύω τις γυναίκες και τις στηρίζω πάρα πολύ. Βέβαια σήμερα νιώθω ότι ίσως να πληγώσω δύο καρδούλες. Αλλά τίποτα δεν τελειώνει εδώ, όπως λέω πάντα», είπε στη συνέχεια η Έλενα Παπαρίζου.

«Τι είπε η Έλενα; Τι είπε για τις γυναίκες; Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν πω εγώ, ο Μάστορας ή ο Πάνος “τους αγαπάω τους άντρες, τους θαυμάζω”;», είπε αμέσως μετά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Απ’ την άλλη εγώ το λέω ελεύθερα», απάντησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, κάνοντας τους πάντες να ξεσπάσουν σε γέλια.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον χειροκρότησε και ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Κι ας γίνει ό,τι θέλει».