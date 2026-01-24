Γιώργος Θαναηλάκης: Όταν με πήραν τηλέφωνο για δοκιμαστικό στο «Deal», δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να επιλεγώ

Μία σπάνια συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Θαναηλάκης και μίλησε για τον νέο ρόλο που έχει αναλάβει, κρατώντας τα ηνία της παρουσίασης του «Deal».

Το μεσημέρι του Σαββάτου (24.01.2026) βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε στη Ναταλία Γερμανού για τη μετάβασή του από τον αθλητικό σχολιασμό στην παρουσίαση του «Deal». Μάλιστα, ο Γιώργος Θαναηλάκης παραδέχτηκε ότι η πρόταση ήταν απρόσμενη, αλλά αντιμετώπισε το εγχείρημα ως πρόκληση.

«Δεν το περίμενα κι εγώ ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να κάνω και το δοκιμαστικό, δεν πήγε καν το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να επιλεγώ, γιατί είχα ακούσει ότι είχανε κάνει δοκιμαστικό πολλοί έτσι γνωστοί και δημοσιογράφοι και ηθοποιοί, που το έχουν ξανακάνει – και παρουσιαστές. Αλλά για μένα ήταν μια πρόκληση εκείνη τη στιγμή.

Λέω “θα πας να το κάνεις”. Είναι φάση τώρα “δείξε στη, αν μπορείς, αν το ‘χεις” και τα λοιπά. Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη γενικώς στον εαυτό μου. Πάντα είχα μια άνεση σε στούντιο μέσα. Έχω μια αίσθηση του χιούμορ, το οποίο όμως στις αθλητικές εκπομπές δεν βγαίνει εύκολα», παραδέχτηκε αρχικά.

«Πίστευα ότι αυτό θα μου έδινε την ευκαιρία να εκφραστώ ακόμα πιο έτσι ελεύθερα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν κάνα δυο – τρεις μήνες που δεν μ’ είχαν πάρει τηλέφωνο, το ‘χα αποκλείσει απ’ το μυαλό μου. Αλλά όταν με πήρανε (σ.σ. προχώρησε η συνεργασία)», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, στην εκπομπή φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και μίλησε για τη μακροχρόνια φιλία και την κουμπαριά του με τον Γιώργο Θαναηλάκη.

«Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που, με τους οποίους μιλάς για πράγματα, τους λες πράγματα, σου λένε πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι με τους οποίους ζεις πράγματα στη ζωή. Υπάρχει μια μικρή κατηγορία σε κάθε άνθρωπο, υπάρχει, είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι μπορεί να ‘ναι αυτοί, με τους οποίους όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, τα έχεις ζήσει μαζί τους. Αυτός λοιπόν είναι μία τέτοια περίπτωση. Έχουμε περάσει τόσο πολλά πράγματα μαζί και ειλικρινά εύχομαι κάτι: Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους να έχουν την ευτυχία να έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους έναν φίλο, να τον νιώθουν έτσι. Δεν είναι ότι είμαστε, αυτός μου έχει βαφτίσει την κόρη, του έχω βαφτίσει τον γιο.

Πολλοί άνθρωποι είναι κουμπάροι, πολλοί κάνουν… Εδώ μιλάμε για μία σχέση που πάει χρόνια και υπήρξε ένα διάστημα της ζωής μας που ήμασταν σχεδόν καθημερινά μαζί. Πέραν της δουλειάς. Και έξω απ’ τη δουλειά, γιατί ήμασταν, από παιδιά στους δρόμους παίζαμε μαζί. Εύχομαι λοιπόν αυτό και του εύχομαι να είναι πάντα τόσο, πρώτον, λαμπερός, χαμογελαστός, χαρούμενος, το ζει αυτό το πράγμα. Και δες ειλικρινά απ’ τη δεκαετία του ’90 ποιος σου έλεγε “άσε τα αθλητικά αγόρι μου”, σ’ τα ‘λεγα στο Mega, “βάλτε τον να κάνει ένα τηλεπαιχνίδι”», εξομολογήθηκε ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος.