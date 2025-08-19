Media

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Όταν με τον Μάκη Πουνέντη παρουσιάζαμε τον «Πρωινό Καφέ», υπήρχε πρόβλημα αν τα νούμερα ήταν στο 25%

«Όλα όσα κάνω στα επαγγελματικά μου, έχουν ένα κομμάτι του εαυτού μου» λέει η Γιώτα Τσιμπρικίδου
Γιώτα Τσιμπρικίδου
Γιώτα Τσιμπρικίδου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μου έλεγαν ότι αν δεν γίνω ξανθιά, δεν θα κάνω ποτέ καριέρα στην τηλεόραση», είπε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και τη Νάντια Ρηγάτου. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την περίοδο που παρουσίαζε τον Πρωινό Καφέ.

«Όλα όσα κάνω στα επαγγελματικά μου, έχουν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ραδιόφωνο κάνω από πριν την ενηλικίωσή μου. Το Art Podcast είναι αυτό που δημιουργήθηκε με τα συστατικά μου. Όταν έκανα εγώ τηλεόραση υπήρχε τεράστια διαφορά με την τηλεθέαση του τώρα. Επίσης μου έλεγαν ότι αν δεν γίνω ξανθιά, δεν θα κάνω ποτέ καριέρα.

Όταν με τον Μάκη Πουνέντη παρουσιάζαμε τον Πρωινό Καφέ, αν μια μέρα τα νούμερα ήταν στο 25%, υπήρχε πρόβλημα. Δεν έπρεπε να είναι 25%, έπρεπε να είναι 35%. Έχουν γραφτεί διάφορα για μένα, όπως γιατί δεν παντρεύτηκα πιο νωρίς, αν είμαι έγκυος, αν έχασα παιδί», είπε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Media
