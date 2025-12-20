Media

GNTM: Η στιγμή που η Ξένια Τσίρκοβα μαθαίνει πως είναι η νικήτρια από την τηλεόραση του σπιτιού της

Το μοντέλο παρακολουθούσε τον τελικό του GNTM από το σπίτι της με φίλες της
Ξένια Τσίρκοβα
Η Ξένια Τσίρκοβα που κέρδισε στο GNTM

Αυλαία το βράδυ της Παρασκευής (19-12-2025) για το GNTM, με την Ξένια Τσίρκοβα να αναδεικνύεται νικήτρια του διαγωνισμού. Το μοντέλο έμαθε τα ευχάριστα από τον καναπέ του σπιτιού της, καθώς το επεισόδιο που προβλήθηκε ήταν μαγνητοσκοπημένο. Η νεαρή ξέσπασε σε πανηγυρισμούς με φίλες της, που ήταν κοντά της.

Είθισται στο GNTM να γυρίζονται τρία επεισόδια όπου ο καθένας από τους φιναλίστ ανακηρύσσεται νικητής, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μένει κρυφό μέχρι την τελευταία στιγμή και ο λόγος είναι για να μην γίνει διαρροή των αποτελεσμάτων. Αυτό συνέβη και φέτος, με την Ξένια Τσίρκοβα, να αγωνιά για το τελικό αποτέλεσμα.

Μέχρι τη στιγμή της προβολής του επεισοδίου κανείς από τους υποψηφίους δεν γνώριζε αν ήταν ο νικητής. Η Ξένια Τσίρκοβα παρακολουθούσε το επεισόδιο, με την αγωνία αποτυπωμένη στο πρόσωπό της. Ευελπιστούσε πως θα τα καταφέρει, αν και γνώριζε πως οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες.

Η Ξένια Τσίρκοβα σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσε στα social media παρακολούθησε τον τελικό παρέα με φίλες της και τη στιγμή που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. 

Το νεαρό μοντέλο κατάφερε να συγκεντρώσει την καλύτερη επίδοση, μαζεύοντας συνολικά 116 βαθμούς. Κριτική επιτροπή και κοινό ανέδειξαν την Ξένια Τσίρκοβα ως το νέο GNTM για το 2025, με τον Ανέστη Τεντέσκι και τον Γιώργο Τοκμετζίδη να μένουν πίσω με 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.

Ήταν η στιγμή που περίμενε και ονειρευόταν να ζήσει από το ξεκίνημα του φετινού GNTM. Μια νίκη που ευελπιστεί να ανοίξει δρόμους, στο επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει.

tO

Στις τελευταίες δοκιμασίες του GNTM, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας. Η Ξένια Τσίρκοβα ωστόσο κατάφερε και εντυπωσίασε γρήγορα τους κριτές με τις πόζες της.

