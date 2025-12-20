GNTM: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς το νεαρό μοντέλο εντυπωσίασε κοινό και κριτές

Μεγάλη νικήτρια του GNTM αναδείχθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (19.12.2025) η Ξένια Τσίρκοβα. Το νεαρό μοντέλο κατάφερε να συγκεντρώσει την καλύτερη επίδοση, μαζεύοντας συνολικά 116 βαθμούς.

Κριτική επιτροπή και κοινό ανέδειξαν την Ξένια Τσίρκοβα ως το νέο GNTM για το 2025, με τον Ανέστη Τεντέσκι και τον Γιώργο Τοκμετζίδη να μένουν πίσω με 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.

Στις τελευταίες δοκιμασίες, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας.

Η Ξένια Τσίρκοβα ωστόσο κατάφερε να εντυπωσίασε γρήγορα τους κριτές με τις πόζες της.

«Πόσο όμορφη. Το βλέμμα της με έχει ταξιδέψει. Είναι movie star», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

Η Ξένια Τσίρκοβα πέρα από τον τίτλο του GNTM κέρδισε και τα πολυπόθητα έπαθλα: 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση, υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

«Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η νικήτρια η βουρκωμένη.