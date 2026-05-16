Τελικός Eurovision 2026: «Ελεύθερη πτώση» για τον Akyla, έπεσε στην 4η θέση με 6% πιθανότητα νίκης

O Akylas παρόλο που έχει αποκτήσει τους δικούς φανς στη Eurovision και για αρκετές ήταν στη 2η θέση στα στοιχήματα, λίγες ώρες πριν από μεγάλο τελικό έχει σημειώσει «ελεύθερη πτώση».

Την Παρασκευή (15.05.2026), μετά τον Β’ ημιτελικό της Eurovision, βρέθηκε στην 3η θέση, με την Αυστραλία και την Delta Goodrem να διεκδικεί τη 2η. Πλέον και η Dara από τη Βουλγαρία ανέβηκε μία θέση, εξοστρακίζοντας τον Akyla στην 4η. Σημειώνει ότι στον μεγάλο τελικό η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στη σκηνή.

Πριν από τον Α’ ημιτελικό, στην κορυφή ήταν η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» και πιθανότητα νίκης 34% και στη 2η θέση των προγνωστικών ήταν ο Akylas με πιθανότητα νίκης 21%. Στην 3η θέση ήταν η Δανία με 9% πιθανότητα νίκη, ακολουθούσε η Γαλλία, με 6% και η Αυστραλία ήταν στην 5η θέση με 5% ποσοστό νίκης. Στην 6η θέση ήταν το Ισραήλ, στην 7η η Ρουμανία, στην 8η η Ιταλία, στην 9η η Μάλτα και στη 10η η Σουηδία.

Την Παρασκευή (15.05.2026), η Φινλανδία ήταν ακόμα στην κορυφή, ανεβάζοντας μάλιστα τα ποσοστά της σε 43%. Στη 2η θέση ήταν η Αυστραλία με 15% πιθανότητα νίκης, ακολουθούσε η Ελλάδα στην 3η θέση με 8% και 4ο ήταν το Ισραήλ με 7%. Στην 5η θέση βρισκόταν η Ρουμανία με 5% πιθανότητες νίκης, στην 6η η Δανία με 4%, στην 7η η Ιταλία με 3%, στην 8η η Βουλγαρία με 3%, στην 9η η Γαλλία με 2% και στη 10η η Μάλτα με 2%.

Λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού η κατάταξη των στοιχημάτων άλλαξε ξανά! H Φινλανδία βρίσκεται ακόμα στην πρώτη θέση, αλλά με 39% πιθανότητες νίκης. Στη 2η θέση παραμένει η Αυστραλία με 24%, στην 3η θέση σκαρφάλωσε η Βουλγαρία με 8% και η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση με 6% πιθανότητα νίκης. Στην 5η θέση βρίσκεται το Ισραήλ με 5%. Στην 6η θέση παραμένει η Ρουμανία με 4% πιθανότητες νίκης, στην 6η βρίσκεται η Ρουμανία με 4%, στην 7η η Δανία με 3%, στην 8η η Ιταλία με 2%, στην 9η η Γαλλία με 1% και στη 10η η Μάλτα με 1%.

Η σειρά που θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό