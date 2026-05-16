Τελικός Eurovision 2026: «Ελεύθερη πτώση» για τον Akyla, έπεσε στην 4η θέση με 6% πιθανότητα νίκης

Η νέα κατάταξη των χωρών στα στοιχήματα
O Akylas / REUTERS / Lisa Leutner
O Akylas παρόλο που έχει αποκτήσει τους δικούς φανς στη Eurovision και για αρκετές ήταν στη 2η θέση στα στοιχήματα, λίγες ώρες πριν από μεγάλο τελικό έχει σημειώσει «ελεύθερη πτώση».

Την Παρασκευή (15.05.2026), μετά τον Β’ ημιτελικό της Eurovision, βρέθηκε στην 3η θέση, με την Αυστραλία και την Delta Goodrem να διεκδικεί τη 2η. Πλέον και η Dara από τη Βουλγαρία ανέβηκε μία θέση, εξοστρακίζοντας τον Akyla στην 4η. Σημειώνει ότι στον μεγάλο τελικό η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στη σκηνή.

Πριν από τον Α’ ημιτελικό, στην κορυφή ήταν η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» και πιθανότητα νίκης 34% και στη 2η θέση των προγνωστικών ήταν ο Akylas με πιθανότητα νίκης 21%. Στην 3η θέση ήταν η Δανία με 9% πιθανότητα νίκη, ακολουθούσε η Γαλλία, με 6% και η Αυστραλία ήταν στην 5η θέση με 5% ποσοστό νίκης. Στην 6η θέση ήταν το Ισραήλ, στην 7η η Ρουμανία, στην 8η η Ιταλία, στην 9η η Μάλτα και στη 10η η Σουηδία.

Την Παρασκευή (15.05.2026), η Φινλανδία ήταν ακόμα στην κορυφή, ανεβάζοντας μάλιστα τα ποσοστά της σε 43%. Στη 2η θέση ήταν η Αυστραλία με 15% πιθανότητα νίκης, ακολουθούσε η Ελλάδα στην 3η θέση με 8% και 4ο ήταν το Ισραήλ με 7%. Στην 5η θέση βρισκόταν η Ρουμανία με 5% πιθανότητες νίκης, στην 6η η Δανία με 4%, στην 7η η Ιταλία με 3%, στην 8η η Βουλγαρία με 3%, στην 9η η Γαλλία με 2% και στη 10η η Μάλτα με 2%.

Λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού η κατάταξη των στοιχημάτων άλλαξε ξανά! H Φινλανδία βρίσκεται ακόμα στην πρώτη θέση, αλλά με 39% πιθανότητες νίκης. Στη 2η θέση παραμένει η Αυστραλία με 24%, στην 3η θέση σκαρφάλωσε η Βουλγαρία με 8% και η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση με 6% πιθανότητα νίκης. Στην 5η θέση βρίσκεται το Ισραήλ με 5%. Στην 6η θέση παραμένει η Ρουμανία με 4% πιθανότητες νίκης, στην 6η βρίσκεται η Ρουμανία με 4%, στην 7η η Δανία με 3%, στην 8η η Ιταλία με 2%, στην 9η η Γαλλία με 1% και στη 10η η Μάλτα με 1%.

Η νέα κατάταξη των στοιχημάτων

Η σειρά που θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
