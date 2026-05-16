Eurovision 2026 – Akylas στο BBC: Νιώθω ήδη νικητής στη ζωή

Το «Ferto» είναι για όλους τους γονείς που παλεύουν για τα παιδιά τους, ακόμα και αν δεν έχουν πολλά»
REUTERS / Lisa Leutner
«Πριν από 3-4 μήνες τραγουδούσα στους δρόμους της Αθήνας με το γιουκαλίλι μου, προσπαθώντας να ζήσω, να πληρώσω το νοίκι, τους λογαριασμούς μου. Και τώρα είμαι εδώ. Φανταστείτε πόσο τρελό είναι αυτό για εμένα» είπε ο Akylas στο BBC, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, στον οποίο συμμετέχει με το Ferto. 

«Το Ferto μοιάζει ένα αστείο τραγούδι αλλά έχει κάτι γλυκόπικρο. Όπως η ζωή. Είναι η φωνή της γενιάς μου. Για τους Έλληνες που αντιμετώπισαν μια μεγάλη οικονομική κρίση. Θυμάμαι τον εαυτό μου με την οικογένειά μου να παλεύει. (Το ferto) είναι για όλους τους γονείς που παλεύουν για τα παιδιά τους, ακόμα και αν δεν έχουν πολλά» είπε ο Akylas, λίγο πριν τον αποθεώσει το κοινό στη σκηνή της Eurovision. 

«Η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει από τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου και ναι, θα σήμαινε πολλά (η νίκη)» είπε ο Ακύλας.

 
 
 
 
 
«Ήδη νοιώθω νικητής στη ζωή» τόνισε. 

