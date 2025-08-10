Grand Hotel: Backstage από τα γυρίσματα του 2ου κύκλου – Έρχονται νέες ιστορίες μυστηρίου και δυνατοί έρωτες

Η ώρα για εκδίκηση, τιμωρία και κάθαρση… έφτασε στο «Grand Hotel» και όλα πρόκειται να αλλάξουν στη ζωή των ηρώων στον 2ο κύκλο της σειράς. Πρόσφατα, είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες backstages φωτογραφίες από τα γυρίσματα και σας δίνουμε μία πρώτη… γεύση.

Στον 2ο κύκλο του «Grand Hotel» καινούριες ιστορίες μυστηρίου, δυνατοί έρωτες, αγωνία, παιχνίδια εξουσίας, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν έρχονται για να μιλήσουν και πάλι στις καρδιές των τηλεθεατών, ενώ μία έκρηξη στο ξενοδοχείο θα αλλάξει όλα τα δεδομένα και για την οικογένεια Γαζή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γυρίσματα της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 ξεκίνησαν και όλα δείχνουν πως στα επεισόδια του Β’ Κύκλου όλες οι σχέσεις θα κλονιστούν, οι ισορροπίες θα αλλάξουν. Νέοι χαρακτήρες θα κάνουν την εμφάνισή τους, κάποιοι για να απογειώσουν και άλλοι για να καταστρέψουν τις ζωές όλων των ηρώων.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Γιάννης Κουκουράκης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κόρα Καρβούνη, Ελένη Καρακάση, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Αντιγόνη Φρυδά, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γεωργία Κουβαράκη, Μιχάλης Συριόπουλος, Νικόλαος Νίκας, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Περικλής Σιούντας, Μελίνα Πολυζώνη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Τάσος Τσούκαλης, Γιάννης Ζαφείρης, Ευγενία Κάρνου, Φώτης Καραλής, Μάνος Γερωνυμάκης, Βασίλης Βλάχος, Στυλιανή Κλείδωνα και η Ίλια Λαμπρίδου.

Το σενάριο υπογράφει η Δήμητρα Τσόλκα και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Το «Grand Hotel», η επιτυχημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, επιστρέφει τη νέα σεζόν και τα έχει όλα, καινούριες ιστορίες μυστηρίου, παιχνίδια εξουσίας, δυνατούς έρωτες που θα συναντήσουν εμπόδια, αλλά και αποκαλύψεις μυστικών από το παρελθόν που θα φέρουν ανατροπές…