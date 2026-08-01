Τέτα Κωνσταντά: Στην αρχή ήταν μεγάλο το σοκ, το μυαλό όλων ήταν στον Γιώργο Ματαράγκα

Για την περιπέτεια υγείας του κουνιάδου της και συναδέλφου, Γιώργου Ματαράγκα εν μέσω προβών μίλησε η Τέτα Κωνσταντά στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια.

Η περιοδεία του έργου “Απρόσμενη επιστροφή” ξεκίνησε με μια ανατροπή: την περιπέτεια υγείας του συναδέλφου σας, Γιώργου Ματαράγκα ο οποίος είναι και κουνιάδος σου. Πόσο δύσκολο ήταν να γίνει η περιοδεία χωρίς τον άνθρωπο που σκηνοθέτησε την παράσταση και θα πρωταγωνιστούσε κιόλας;

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Αυτό συνέβη στη γενική πρόβα, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα. Στην αρχή ήταν μεγάλο το σοκ και το τελευταίο πράγμα που σκεφτήκαμε ήταν η παράσταση, παρόλο που ξεκινούσε την επόμενη ημέρα. Το μυαλό όλων ήταν στον Γιώργο, στην υγεία του και στο πόσο σοβαρή μπορούσε να είναι η κατάσταση.

Όταν πέρασαν λίγες μέρες και βεβαιωθήκαμε ότι θα πάει καλά, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει με τις παραστάσεις. Είχαν ήδη ακυρωθεί δύο και υπήρχαν κι άλλες προγραμματισμένες. Έτσι βρέθηκε ο αντικαταστάτης του, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Έκανε τεράστια προσπάθεια για να μάθει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε δέκα πρόβες και τα κατάφερε. Είναι πραγματικά ήρωας. Έτσι, ξεκινήσαμε στις 29 Ιουλίου.

Πως είναι σήμερα η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Ματαράγκα;

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Πηγαίνει πολύ καλά και είναι κοντά μας στην παράσταση. Παρακολούθησε τις τελευταίες πρόβες και μας στηρίζει ως σκηνοθέτης. Με αυτή την αφορμή, θέλω να ευχαριστήσω την εφημερίδα σας για τη σοβαρή και υπεύθυνη στάση που κράτησε όταν ο Γιώργος έπαθε το έμφραγμα, φροντίζοντας να έχετε έγκυρες πληροφορίες πριν δημοσιεύεσετε οτιδήποτε.

Σε αντίθεση με κάποια sites, που έγραψαν υπερβολές, ότι δήθεν χαροπάλευε. Εκτός από την προσωπική αναστάτωση που προκάλεσαν σε συγγενείς και φίλους, προκάλεσαν ζημιά και στη δουλειά μας. Υπήρξαν ακυρώσεις παραστάσεως σε απομακρυσμένες περιοχές. Έγινε ζημιά σε πολλούς τομείς από την ανευθυνότητα ορισμένων sites. Το βλέπω και το ξαναβλέπω, έχουν “πεθάνει” κόσμο και κοσμάκη! Κάποιος πρέπει να τους σταματήσει. Γίνονται “εγκλήματα” για λίγα κλικ.