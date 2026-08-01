Ταμίλα Κουλίεβα: Σε κάποια ηλιοβασιλέματα βρίσκω ότι υπάρχει ο θεός

Τόσο στο κεφάλαιο του έρωτα όσο και σε εκείνο εννοιών όπως η ελευθερία και η ανεξαρτησία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ταμίλα Κουλιεβα στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Νησίδες και την δημοσιογράφο Εύα Νικολαϊδου αυτή την εβδομάδα.

Τι σημαίνει για εσάς έρωτας;

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Σκέφτομαι ότι το ερωτικό στοιχείο μπορεί να υπάρχει παντού. Για εμένα υπάρχει και στη δουλειά μου, είμαι ερωτευμένη με αυτό που κάνω. Έρωτας είναι η φύση, όταν βλέπω κάτι συγκλονιστικό. Σε κάποια ηλιοβασιλέματα, λέω, βρίσκω ότι υπάρχει ο θεός.

Ο έρωτας αφορά και τις φιλικές σχέσεις. Αναλόγως τι περιεχόμενο βάζει ο καθένας σε αυτή τη λέξη.

Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, όμως, υπάρχουν καταστάσεις που μας αναγκάζουν να παλέψουμε γι’ αυτά.

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Ο άνθρωπος δεν γεννιέται φορέας μιας γλώσσας, μιας θρησκείας, μιας κουλτούρας. Γεννιέται ελεύθερος. Το λέει και το έργο. Είναι αγαθό που συνεχώς χρειάζεται να το διεκδικούμε. Γίνεται πόλεμος για τα συμφέροντα και τους πόρους. Πάντα πληρώνει ο κόσμος και είναι πολύ καθαρό στα μάτια μου το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ξεκινάνε κάτι για να τραβήξουν την προσοχή μας από κάποια σκάνδαλα και γεγονότα που δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Και πάει λέγοντας. Είναι τρομακτικό.

Καμιά φορά, όταν είμαι στα κάτω μου, σκέφτομαι ότι για να συμβαίνει αυτό σήμερα αποτύχαμε σαν είδος. Δυστυχώς, η τεχνολογία προχωράει και ο άνθρωπος δεν βλέπω να εξελίσσεται αλλά να οπισθοδρομεί συνεχώς. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μιλάει για τη γενιά του και θα λέει ότι παλιά δεν ήταν έτσι. Κάθε γενιά έχει αξία, δικές τις αναφορές. Βλέπω ότι το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια, να εμβαθύνει περισσότερο στη σκέψη, να έχει αντίληψη και κριτική όλο και λιγοστεύει.

Πάλι πιστεύω κι αυτό είναι πολιτική. Όσο μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση υπάρχει στον άνθρωπο, όσο λιγότερο σκέφτεται, τόσο το καλύτερο για να μπορεί να χειραγωγηθεί πιο εύκολα.