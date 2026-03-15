Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Αλίκη αποφασίζει να μεταβιβάσει το ποσοστό της του ξενοδοχείου στον Άρη

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 16 έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Η Κυβέλη, ράκος μετά τη σύγκρουσή της με την Αλίκη, είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να τα παρατήσει όλα και να φύγει με τον Ρήγα, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στη δολοπλοκία εναντίον του Νικόλα.

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη με την σχέση της μητέρας της με τον Ρήγα και η σύγκρουσή τους είναι καταστροφική. Αναζητά την στήριξη του Πέτρου, αλλά εκείνος χάνεται στο ποτό και τσακώνεται άσχημα με τον Άρη, πιστεύοντας ότι συνεχίζει να έχει σχέση με την Αλίκη. Η Κυβέλη, ράκος μετά τη σύγκρουσή της με την Αλίκη, είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να τα παρατήσει όλα και να φύγει με τον Ρήγα, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στη δολοπλοκία εναντίον του Νικόλα.

Η Αλίκη αποφασίζει να μεταβιβάσει το ποσοστό της του ξενοδοχείου στον Άρη για να προστατέψει τον Πέτρο από τα αντίποινα του Ρήγα και του Χατζημήτρου. Ο Αλέξανδρος στήνει παγίδα στην Σοφία και την φωτογραφίζει να φιλιέται με τον Ιάσονα. Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Κυβέλη ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του και ότι τον απειλεί για να του παραδώσει το Grand Hotel. Η Ελένη λέει στον Πέτρο ότι η Αλίκη και ο Άρης κάτι του κρύβουν. Ο Πέτρος, διαλυμένος ψυχολογικά, ζητάει από την Αλίκη εξηγήσεις.

Ο Πέτρος, πληγωμένος και ανήμπορος να ξεπεράσει όσα συνέβησαν με τον Άρη, βάζει οριστικό τέλος στη σχέση του με την Αλίκη. Η Αλίκη καταρρέει, αλλά επιμένει να κρατά κρυφή την αλήθεια για να τον προστατέψει. Ο Αλέξανδρος καταθέτει μήνυση για μοιχεία εναντίον της Σοφίας. Το ξενοδοχείο συγκλονίζεται από τη σύλληψή της, ενώ η οικογένεια διαλύεται μπροστά στα μάτια όλων.

Η Αλίκη και ο Πέτρος συνειδητοποιούν ότι η Κυβέλη με τον Ρήγα το έσκασαν μες στην νύχτα και έρχονται αντιμέτωποι με τον έξαλλο Χατζημήτρο. Ο Χρόνης αποκαλύπτει στον Πέτρο την εμπλοκή του Αλέξανδρου στην απόπειρα εναντίον του. Ο Πέτρος πάει έξαλλος να βρει και να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο… Ο Άρης, υπό την πίεση του Κομνηνού, αποκαλύπτει το όνομα του μάρτυρα στην υπόθεση Ντεσλόρ και η Αλίκη νιώθει ελεύθερη πια να πει όλη την αλήθεια στον Πέτρο για την απόπειρα δολοφονίας του…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ