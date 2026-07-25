Οι κόρες της Αρετής: Όσα πρέπει να ξέρουμε για τη νέα δραματική σειρά του Alpha

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία και αναμένεται να εντάξει στο πρόγραμμά του τη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που θα ξεκινήσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μια ιστορία που στο κέντρο της βλέπουμε μία μητέρα, την Αρετή, που θέλοντας να προσφέρει τα πάντα στις κόρες της, τις οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν το τίμημά τους.

«Οι κόρες της Αρετής» είναι γνωστή σειρά παγκοσμίως, καθώς έχει προβληθεί σε περισσότερες από 50 χώρες με τεράστια επιτυχία. Το σίριαλ που έρχεται στον Alpha έχει αποσπάσει βραβεία και σημαντικές διακρίσεις στις μεγαλύτερες διεθνείς τηλεοπτικές διοργανώσεις. Είναι η σειρά digital φαινόμενο με τεράστια επιτυχία στο διαδίκτυο και με εκατομμύρια mentions στα social media. Έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές κοινού, όπου έχει μεταδοθεί, για το σενάριο, και την πυκνή πλοκή της ιστορίας που καθηλώνει, παρασέρνει και συγκινεί τους τηλεθεατές καθ’ ομολογία τους.

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Η υπόθεση

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι.

Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

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Οι κεντρικοί ρόλοι

Στην ελληνική μεταφορά της από τον Alpha θα δούμε πολύ αγαπημένους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Τη Μαριάννα Τουμασάτου, την Ασημένια Βουλιώτη και τον Δημήτρη Αποστολόπουλο τους απολαύσαμε στην αγαπημένη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τον Γιάννο Περλέγκα και τη Μάνια Παπαδημητρίου στην πιο επιτυχημένη δραματική σειρά της περασμένης σεζόν, «Να μ’ αγαπάς», την Γεωργία Μεσαρίτη και την Ευφημία Καλογιάννη στις σειρές «Porto Leone» και «Να μ’ αγαπάς». Την μουσική συνθέτει ο πολυβραβευμένος Νίκος Τερζής.

Η Μαριάννα Τουμασάτου είναι η Αρετή

Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η αγάπη της είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως η φιλοδοξία της μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Η Ασημένια Βουλιώτη είναι η Ναταλία

Η μεγάλη κόρη της Αρετής. Δυναμική και ανεξάρτητη. Δεν συμβιβάζεται και αρνείται να ζήσει τη ζωή που σχεδιάζουν οι άλλοι για εκείνη. Η μεγαλύτερη μάχη της, όμως, θα είναι με τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Γεωργία Μεσαρίτη είναι η Άννα

Είναι η μικρή κόρη της Αρετής. Όμορφη, ευαίσθητη και ονειροπόλα. Βλέπει τον κόσμο με την καρδιά, όμως σύντομα θα αναγκαστεί να ανακαλύψει ότι τα όνειρα έχουν συχνά βαρύ τίμημα.

Το καστ

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Το πρώτο teaser, «ντυμένο» με την ατμοσφαιρική μουσική του Νίκου Τερζή, συστήνει στο κοινό τη νέα φιλόδοξη παραγωγή, που αναμένεται να ξεχωρίσει στη μυθοπλασία της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς.

Η νέα σεζόν της μυθοπλασίας του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ και φέρνει μεγάλες παραγωγές, κορυφαίους πρωταγωνιστές, ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, ένταση και ανατροπές, κινηματογραφική αισθητική και μουσικές που θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.