Η ταινία «Αχνή Θέα των Λόφων» έρχεται στους κινηματογράφους στις 30 Ιουλίου από το Cinobo

Το πρώτο βιβλίο του Καζούο Ισιγκούρο (Τα Απομεινάρια μιας Μέρας, Ο Θαμμένος Γίγαντας) γίνεται ταινία από το Cinobo. Το αινιγματικό μυστήριο που διατρέχει τις δεκαετίες, γεννιέται από μια θύελλα αναμνήσεων του μεταπολεμικού Ναγκασάκι. Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2025.

Η νέα ταινία από το Cinobo, μας γυρνά το 1982 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια επίδοξη Ιαπωνοβρετανίδα συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από την μητέρα της, σχεδιάζοντας να γράψει ένα βιβλίο βασισμένο στις μεταπολεμικές εμπειρίες της στο Ναγκασάκι. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως κάτι σε αυτές τις διηγήσεις δεν ταιριάζει.

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Βιογραφικό Σκηνοθέτη

Ο Κέι Ισικάβα (Kei Ishikawa) σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου του Λοτζ (Łódź) της Πολωνίας. Επιστρέφοντας στην Ιαπωνία, ξεκίνησε την καριέρα του σκηνοθετώντας τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους.

Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, «Traces of Sin», έκανε πρεμιέρα στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στο τμήμα Orizzonti, και απέσπασε ευρεία αναγνώριση από κοινό και κριτικούς.

Η ταινία «A Man», η οποία επίσης προβλήθηκε στη Βενετία και αποτέλεσε την ταινία λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν το 2022, κατέκτησε οκτώ σημαντικά βραβεία στα 46α Βραβεία της Ιαπωνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων εκείνα της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

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Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κέι Ισικάβα

Με τους: Σούζου Χιρόσε, Φούμι Νικάιντο, Γιο Γιόσιντα, Καμίλα Άικο

Χώρα: Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Σιγκαπούρη

Γλώσσα: Αγγλικά, Ιαπωνικά

Είδος: Δράμα, Ιστορικό

Έτος: 2025

Διάρκεια: 123′