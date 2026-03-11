Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: H Αλίκη δίνει το ξενοδοχείο στον Πέτρο

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Tετάρτη 11 2026 στον ANT1, στις 21:00.

Η Αλίκη μαθαίνει ποιος ήταν τελικά ο ηθικός αυτουργός της απόπειρας δολοφονίας του Πέτρου και τώρα φοβάται περισσότερο από ποτέ ότι θα προσπαθήσει ξανά… Ο Αλέξανδρος προχωρά τη συμφωνία του με τον Ιάσωνα για να κατηγορήσει επίσημα και με αποδείξεις την Σοφία για μοιχεία.

Grand Hotel: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Ο Πέτρος είναι συγκλονισμένος από την ανακάλυψη της σχέσης της Κυβέλης με τον Ρήγα και δεν ξέρει πώς θα καταφέρει να το πει στην Αλίκη. Η Κυβέλη του ζητά να της δώσει χρόνο για να της μιλήσει η ίδια, πριν όλα τιναχτούν στον αέρα.

Η Αλίκη, σοκαρισμένη με την επιστροφή του Ρήγα στο ξενοδοχείο και φοβούμενη ότι μπορεί να χάσει ξανά τον έλεγχο του ξενοδοχείου, αλλά και της ζωής της, παίρνει μια τολμηρή απόφαση που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Σοφίας… Ο Νικόλας είναι πολύ κοντά στο να αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις της Ελένης. Ο Ρήγας πρέπει, τώρα, να αντιμετωπίσει τον Χατζημήτρο, ο οποίος του ζητάει να τηρήσει τη συμφωνία τους και να του παραχωρήσει το ποσοστό του στο Grand Hotel. Η Κυβέλη, όμως, έχει άλλα σχέδια, χωρίς να υπολογίζει ότι ο Χατζημήτρος γνωρίζει για την σχέση της με τον Ρήγα…

Ο Χαραλάμπης αποκαλύπτει στη Θεώνη την υποψία του πως η Μελίνα τον είχε ναρκώσει τη νύχτα που κατέληξαν μαζί, μια εξομολόγηση που τους φέρνει πιο κοντά και τους κάνει να αποφασίσουν να σταθούν ξανά ο ένας δίπλα στον άλλον… Η Κυβέλη, πιεσμένη από τον Πέτρο, αποκαλύπτει στην Αλίκη την αλήθεια για τη σχέση της με τον Ρήγα …

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ