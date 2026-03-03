Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο συγκλονισμένη από τον θάνατο του Νικόλα

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τρίτη 03 Μαρτίου 2026 στον ANT1, στις 21:00.

Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να κάνουν μια νέα αρχή με την Αλίκη. Η Σοφία υψώνει ανάστημα στον Αλέξανδρο και διεκδικεί ό,τι της ανήκει προκαλώντας την έκπληξη της Κυβέλης. Η Φρίντα πετυχαίνει την αποφυλάκιση του Χαραλάμπη και καταφέρνει να στριμώξει τον Χατζημήτρο, μόνο που εκείνος κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στους πρόσφυγες. Και έτσι ξαφνικά, η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη από τον θάνατο του Νικόλα. Ο αστυνόμος Κομνηνός και η Αγγέλα παρακολουθούν υποψιασμένοι την Ελένη και τον Κονδύλη. Ο Άρης μαθαίνει ότι οι μάρτυρες στην Κωνσταντινούπολη δολοφονήθηκαν και, συντετριμμένος, αποφασίζει να πει στην Αλίκη την αλήθεια για το ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ