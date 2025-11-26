Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Κυβέλη προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από τον Ρήγα για να βρει την κόρη της

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel» που αναμένεται να προβληθεί απόψε Τετάρτη (26.11.2025) στις 21:00, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 40: Η Αλίκη, φυλακισμένη, ουρλιάζει για βοήθεια… μόνο που εκεί που την έχει βάλει ο Ρήγας δεν πρόκειται να την ακούσει ποτέ κανείς. Εκείνος εμφανίζεται απειλητικός και της λέει πως αν δεν του αποκαλύψει ποιος είναι ο νέος της εραστής, δεν πρόκειται να την αφήσει να βγει ποτέ από εκεί μέσα. Η Κυβέλη, διαλυμένη ψυχολογικά, προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από τον Ρήγα για να βρει την κόρη της… ενώ ο Διονύσης στέκεται κοντά της με τρυφερότητα και προσπαθεί διστακτικά να την προσεγγίσει. Ένα γράμμα που θα παραλάβει, δήθεν, από την Αλίκη θα την καθησυχάσει και θα θολώσει τα νερά.

O Πέτρος καταφέρνει να περπατήσει από τη μητέρα του και ετοιμάζεται να φύγει κρυφά για να πάει κοντά στην Αλίκη. Η Φρίντα και ο Νικόλας βλέπουν ότι δεν λείπει τίποτα από την ντουλάπα της Αλίκης και συνειδητοποιούν ότι σίγουρα κάτι της έχει κάνει ο Ρήγας. Ο Χατζημήτρος διψάει για εκδίκηση γι’ αυτό που του έκανε η Ελένη και της στήνει μία επικίνδυνη παγίδα. Τελικά, η Ελένη βρίσκεται χαρακωμένη και επιστρέφει στο ξενοδοχείο σε φριχτή κατάσταση. Έτοιμος να πετάξει τους πρόσφυγες έξω από τον Μαχαλά, ο Χατζημήτρος προχωράει με ταχύτητα το σχέδιο εξολόθρευσής τους. Ο Νικόλας, τρελαμένος, με ένα όπλο στο χέρι, πάει να βρει τον Ρήγα και να τον απειλήσει…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ