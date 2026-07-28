Media

Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ – Η ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης για τον ρόλο του

Ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00
Παναγιώτης Στάθης
Ο Παναγιώτης Στάθης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Όπως είχε αποκαλύψει στο newsit.gr ο Γρηγόρης Μελάς από την Πέμπτη (23.07.2026) ο Παναγιώτης Στάθης «μετακομίζει» από τον ΑΝΤ1 στη δημόσια τηλεόραση για να αναλάβει τα ηνία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ.

Την Τρίτη (28.07.2026) η ΕΡΤ έστειλε επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη του γνωστού δημοσιογράφου στο δυναμικό της. Ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, θέση που κατείχε ως τώρα ο Απόστολος Μαγγιρίαδης που έχει βάλει «πλώρη» για ΣΚΑΪ.

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ», έγραφε η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την ένταξη του γνωστού δημοσιογράφου στο δυναμικό της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
70
65
51
50
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo