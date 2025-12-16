Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος μαθαίνει όλη την αλήθεια για τα φρικτά εγκλήματα του Ρήγα

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο Grand Hotel και στο νέο διπλό επεισόδιο που έρχεται απόψε (16.12.2025) στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Η Αλίκη αρνείται να ελευθερώσει τον Ρήγα, αν πρώτα εκείνος δεν υπογράψει την ακύρωση του γάμου τους και την επιστροφή του Grand Hotel στην οικογένειά της. Οι κινήσεις του Διονύση προκαλούν υποψίες τόσο στην Κυβέλη όσο και στον Άρη. Ο Πέτρος, στο μεταξύ, βρίσκει τη γυναίκα της φωτογραφίες και μαθαίνει τα πάντα για το ρόλο του Ρήγα στη σφαγή της Σμύρνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Grand Hotel: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, επεισόδια 51-52

Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, όμως και οι δυο παραμένουν μπερδεμένοι κι αμήχανοι, ενώ ο Πέτρος ψάχνει την Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη και ο Ρήγας, κλεισμένος στο υπόγειο κελί, παλεύει να κρατηθεί ζωντανός. Η Φρίντα πηγαίνει να βρει τον Βλάσση, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει τον έρωτά του για εκείνη.

Η καταρρακτώδης βροχή θα εγκλωβίσει τον Χαραλάμπη και την Μελίνα κάτω από την ίδια στέγη, δίνοντας στην Μελίνα την τέλεια ευκαιρία να παγιδέψει τον Χαραλάμπη, την ίδια στιγμή που η Θεώνη τον ψάχνει με αγωνία και ο Μάρκος τους παρακολουθεί. Ο Διονύσης δίνει τα ρούχα της Αλίκης στην Νάντια πιστεύοντας ότι έχει σκεφτεί το τέλειο σχέδιο, όμως ο πίνακας που έχει κρύψει στην αποθήκη θα τον προδώσει και θα κινήσει τις υποψίες τόσο της Κυβέλης όσο και του Άρη.

Η υγεία του Ρήγα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Κυβέλη πιέζει την Αλίκη να τον απελευθερώσει. Ωστόσο η Αλίκη παραμένει αδιάλλακτη, αποφασισμένη να τον αναγκάσει να υπογράψει πρώτα την ακύρωση του γάμου τους και την επιστροφή του ξενοδοχείου στα χέρια της οικογένειάς της. Η επιλογή μένει στον Ρήγα, αν θα πεθάνει φυλακισμένος ή θα ζήσει χάνοντας το παιχνίδι. Η τακτική της Αλίκης, όμως, δεν την φέρνει σε ρήξη μόνο με την μητέρα της, αλλά και με τον Άρη, ο οποίος θέλει τον Ρήγα ζωντανό να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Παράλληλα και η υγεία του Άρη επιδεινώνεται δραματικά και εγείρει σοβαρές ανησυχίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τύψεις του Χαραλάμπη που πρόδωσε την Θεώνη, τον οδηγούν στο ποτό και τα πράγματα δείχνουν ότι η απιστία του δεν θα μένει για πολύ ακόμα κρυφή. Ο Πέτρος βρίσκει τη Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία του αποκαλύπτει τρομακτικές λεπτομέρειες για τη σφαγή στη Σμύρνη και τον ρόλο του Ρήγα σε αυτή. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να την πείσει να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει εναντίον του.

Στον ρόλο του Ιάσονα Γαληνού, ο Γιάννης Αθητάκης

Ποιός είναι ο Ιάσονας Γαληνός

Ψυχίατρος, όμορφος, γόης, γλυκομίλητος, μαγνητίζει τα πλήθη με την ηρεμία και την νηφαλιότητά του. Εμφανίζεται ως ένας εξαιρετικός επιστήμονας, σοβαρός και μετρημένος για να βοηθήσει τον Ιορδάνη με την περίεργη συμπεριφορά της Ελπίδας. Ως παλιός φίλος, όμως, του Αλέξανδρου, θα του ζητηθεί να κοιτάξει και την Σοφία, που πάσχει από ημικρανίες. Η Σοφία ξεκινάει μαζί του συνεδρίες και του εκμυστηρεύεται τα πάντα για τους φόνους που έχει κάνει. Εκείνος καταφέρνει και την ανακουφίζει ψυχικά μετά από πολύ καιρό κι εκείνη αρχίζει να τον ερωτεύεται… Τώρα ο Ιάσωνας φαίνεται πως έχει στα χέρια του τόσο την καρδιά όσο και τα μυστικά της Σοφίας…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ