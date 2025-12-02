Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Ο Ρήγας διαβάζει το γράμμα στο οποίο ο Άρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Αλίκη

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Grand Hotel» που αναμένεται να προβληθεί απόψε Τρίτη (02.12.2025) στις 21:00, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η έρευνα του Άρη και της Φρίντας να εντοπίσουν την Αλίκη συνεχίζεται, παρά την προσπάθεια του Ρήγα να τους παραπλανήσει. Οι εξηγήσεις του δεν τους πείθουν και καταστρώνουν νέο σχέδιο παρακολούθησης του Ρήγα. Η Σμαρούλα αγωνιά, ο Πέτρος έχει εξαφανιστεί και φοβάται ότι πήγε να βρει την Αλίκη. Ο Ρήγας διαβάζει το γράμμα στο οποίο ο Άρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Αλίκη

Grand Hotel: Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Η Κυβέλη, εξαντλημένη από τις καταστάσεις, γοητεύεται από το ενδιαφέρον και τη στήριξη του Διονύση. Οι υποψίες του Ρήγα ότι η Αλίκη τον απατά ξανά, επιβεβαιώνονται, όταν βρίσκει το γράμμα που είχε αφήσει ο Άρης για την Αλίκη, στο οποίο όμως δεν υπάρχει υπογραφή. Έτσι, ο Ρήγας οδηγείται στην απόλυτη παράνοια. Ο εραστής της γυναίκας του είναι υπαρκτός και θα κάνει τα πάντα για να μάθει ποιος είναι…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ