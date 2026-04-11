Grand Hotel – spoiler: Ο Χατζημήτρος απειλεί με όπλο την Κυβέλη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, μία νέα συμμαχία γεννιέται στα προσεχή επεισόδια. Αυτή αφορά τον Χατζημήτρο και τη Σοφία. Εκείνος της προσφέρει την ελευθερία της με αντάλλαγμα να του αποκαλύψει που κρύβεται η Κυβέλη με τον Ρήγα.

Τότε η Σοφία, όπως θα δούμε, πουλάει τη μητέρα της και δίνει τη διεύθυνση που κρύβεται το ζευγάρι. Την επόμενη κιόλας μέρα, εκείνη αποφυλακίζεται γεγονός που ξαφνιάζει τους πάντες. Την ίδια στιγμή η Κυβέλη, αγχωμένη, μαζεύει τα πράγματά της και περιμένει τον Ρήγα για να φύγουν. Όμως ξαφνικά βλέπει μπροστά της τον Χατζημήτρο και σοκάρεται.

Εκείνη δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, ενώ όταν ο Ρήγας επιστρέφει ανυποψίαστος και αντικρύζει την Κυβέλη τρομοκρατημένη υπό την απειλή του όπλου του Χατζημήτρου, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Ξέρει πως πρέπει να δράσει άμεσα και τελικά ρισκάρει και καταφέρνει να το σκάσει από τον άντρα χωρίς την αγαπημένη του.

Η Κυβέλη, μην έχοντας άλλη επιλογή, αναγκάζεται να επιστρέψει στο «Grand Hotel» και να βρει τρόπο να το περάσει στα χέρια του Χατζημήτρου. Αν δεν το κάνει, ο τελευταίος την απειλεί ότι θα παραδώσει στην Αστυνομία το αντίγραφο του φακέλου του Ρήγα για την υπόθεση των προσφύγων.

Τα τελευταία γεγονότα έχουν διαλύσει ψυχολογικά την Κυβέλη, η οποία επιστρέφει στο ξενοδοχείο και πηγαίνει αμέσως να βρει τη Σοφία που την πρόδωσε για ακόμα μια φορά. Στη συνέχεια, αποκαλύπτει και στα τρία της παιδιά ότι κινδυνεύουν να χάσουν το ξενοδοχείο…