Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Εγώ του μετέφερα αυτό που μου είπε ακροατής για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο», είπε συνεργάτης του

O Γρηγόρης Αρναούτογλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Στην αρχή νόμιζα ότι έκανε χιούμορ, πλάκα», δήλωσε ο συνεργάτης του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Δημήτρης Μπουμπουλίνης για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και συνεργάτης του Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε στη Φαίη Φώτου και στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 για την κόντρα του παρουσιαστή με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Τα όσα είπε ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026).

«Το μόνο που θα πω είναι ότι κι εγώ εκείνη την ώρα έχω εκπομπή. Οπότε μου είναι λίγο δύσκολο να ακούσω τι κάνουνε οι απέναντι εκπομπές και να το πω», είπε αρχικά ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης.

Ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης πρόσθεσε: «Οπότε, την ώρα που έκανα εκπομπή, ενημερώθηκα από έναν ακροατή για το τι γίνεται ή τι μπορεί να ακούγεται, και εγώ, όντας οκτώ χρόνια συνεργάτης με τον Γρηγόρη, του είπα αυτό που μου είπε ο ακροατής.

Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ο κύριος Ουγγαρέζος έκανε χιούμορ ρε παιδί μου, ότι έκανε πλάκα. Γιατί μόνο ως πλάκα ρε παιδί μου, εν έτη 2026, μπορώ να φανταστώ ότι σχολιάζεις αρνητικά την εμφάνιση κάποιου ή κάποια παρέμβαση που μπορεί να έκανε για να νιώσει ο ίδιος όμορφα. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο μωρέ, εντάξει.

Ο καθένας χαρακτηρίζεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Είναι μια χαρά όλα. Και να κάνετε πραγματικά παιδιά ό,τι θέλετε, να μη σας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα θα λέει. Ό,τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα, αυτό. Ευχαριστώ που δεν με θεωρεί συνάδελφο».

