Νόμοι της καρδιάς – spoiler: Μία γυναίκα καταστρέφει την Αζρά

Μεγάλες ανατροπές έρχεται στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς «Νόμοι της καρδιάς» που προβάλλεται καθημερινά στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, όπως θα δούμε στη συνέχεια στη σειρά του ΣΚΑΪ, η Νεϊράν επιστρέφει αποφασισμένη να πάρει εκδίκηση από τον Γιλντιρίμ και την Αζρά, ενώ ο Κοράι χρησιμοποιεί κάθε βρόμικο μέσο για να λυγίσει τη Μελίσα. Την ίδια ώρα, ο Σεργκέν κάνει μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα του διαζυγίου του με την Αζρά.

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Η επιστροφή της Νεϊράν πέφτει σαν κεραυνός και αλλάζει αμέσως τις ισορροπίες. Η πρώην σύζυγος του Γιλντιρίμ δεν εμφανίζεται τυχαία. Ο Κοράι την προσλαμβάνει ως δικηγόρο στην υπόθεση με τη Μελίσα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι έχει προσωπικούς λογαριασμούς να κλείσει. Η Νεϊράν δεν έχει ξεχάσει τίποτα από το παρελθόν της. Θεωρεί πως τόσο ο Γιλντιρίμ όσο και η Αζρά ευθύνονται για τη δική της κατάρρευση και είναι αποφασισμένη να τους κάνει να πληρώσουν ακριβά. Από την πρώτη κιόλας στιγμή δείχνει πως δεν υπάρχουν όρια στις μεθόδους που είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει. Δεν τη νοιάζει ποιος θα πληγωθεί, ούτε ποιες ζωές θα καταστραφούν, αρκεί να πετύχει τον σκοπό της.

Ο Κοράι βλέπει στο πρόσωπό της τον ιδανικό σύμμαχο, και οι δυο τους συγκροτούν ένα επικίνδυνο δίδυμο, που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Την ίδια ώρα, ο Γιλντιρίμ κάνει μια ειλικρινή εξομολόγηση στην κυρία Τσολπάν. Της ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την Αζρά. Δεν μένει δίπλα της μόνο επειδή περνά δύσκολες στιγμές και χρειάζεται στήριξη. Μένει γιατί την αγαπά βαθιά και δεν μπορεί να αγνοήσει όσα αισθάνεται. Η Αζρά όμως βρίσκεται αλλού. Μια ξαφνική και συντριπτική απώλεια δεν της αφήνει κανένα περιθώριο να ασχοληθεί με τα αισθήματα ή την προσωπική της ζωή. Για ακόμα μία φορά καλείται να σταθεί όρθια απέναντι στις δυσκολίες, χωρίς να γνωρίζει ότι πίσω από την πλάτη της έχει ήδη αρχίσει να στήνεται μια καλοσχεδιασμένη παγίδα.

Η Μελίσα παγιδεύεται, αλλά η αλήθεια φέρνει τη μεγάλη ανατροπή

Η πρώτη που βρίσκεται στο στόχαστρο της νέας συμμαχίας είναι η Μελίσα. Ο Κοράι δεν της συγχωρεί ποτέ ότι τον έδιωξε από το σπίτι και τόλμησε να ζητήσει διαζύγιο. Μαζί με τη Νεϊράν οργανώνουν έναν ανελέητο πόλεμο, με μοναδικό στόχο να τη διαλύσουν ψυχολογικά και να τη συντρίψουν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Το πιο ισχυρό τους όπλο είναι ένα βίντεο που έχει τραβηχτεί κρυφά.

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Στο υλικό αυτό η Μελίσα εμφανίζεται παραπλανητικά ως κακοποιητική μητέρα και οι δυο τους απειλούν να το δημοσιοποιήσουν, ώστε να καταστρέψουν την εικόνα της και να επηρεάσουν την απόφαση του δικαστηρίου. Η Μελίσα νιώθει ότι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, όμως δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Για άλλη μια φορά βρίσκει δίπλα της την Αζρά, η οποία, παρά τα δικά της προβλήματα, γίνεται το στήριγμά της και της δίνει δύναμη να συνεχίσει.

Όσο περνούν οι μέρες, όλα δείχνουν πως η υπόθεση οδηγείται σε αδιέξοδο και ότι ο Κοράι θα πετύχει τελικά τον στόχο του. Τότε όμως έρχεται η ανατροπή που κανείς δεν περιμένει. Ο Σεργκέν, παρά τη δική του προσωπική σύγκρουση με την Αζρά, αποφασίζει να βοηθήσει τη Μελίσα και οι αποδείξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Ο Κοράι αναγκάζεται να αποδεχτεί όλους τους όρους της Μελίσα, χαρίζοντας στην Αζρά μια μεγάλη δικαστική νίκη.

Ο Σεργκέν επιστρατεύει τη Νεϊράν

Την ώρα που η Μελίσα χαμογελά μετά τη δικαστική δικαίωση, η προσωπική ζωή της Αζρά γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Ο Σεργκέν αρνείται να αποδεχτεί ότι ο γάμος τους έχει τελειώσει. Επιμένει να της ζητά μια δεύτερη ευκαιρία και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τη μεταπείσει. Εκείνη όμως παραμένει αμετακίνητη και του ξεκαθαρίζει πως η απόφασή της δεν αλλάζει. Η άρνησή της τον οδηγεί σε μια ακραία κίνηση. Επιλέγει ως δικηγόρο για το διαζύγιό τους τη Νεϊράν, τη γυναίκα που μισεί όσο κανείς άλλος την Αζρά και τον Γιλντιρίμ. Με αυτή την επιλογή, ο πόλεμος παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η Νεϊράν αποκτά πλέον τη δυνατότητα να στραφεί εναντίον της Αζρά και μέσα από τη δική της προσωπική υπόθεση.

Και ενώ οι συγκρούσεις κορυφώνονται, ο Φαρούκ αποκαλύπτει στον Σεργκέν ένα συγκλονιστικό μυστικό. Του εξηγεί ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια και πως αυτή είναι η πραγματική αιτία που επέστρεψε στη ζωή τους. Ο Σεργκέν συγκλονίζεται από την εξομολόγηση, όμως η πρώτη του αντίδραση δεν κρατά πολύ. Γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα. Αντί να τη σεβαστεί, αποφασίζει να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του, πιστεύοντας ότι έτσι θα καταφέρει να επηρεάσει την Αζρά και να την κρατήσει κοντά του. Αυτή τη φορά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω.