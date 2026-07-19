Σταύρος Φλώρος και Μάνος Μαλλιαρός ξανά μαζί στην Ελλάδα – Εικόνες από την επανένωση των παικτών του Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα και ο Μάνος Μαλλιάρος, που του έσωσε τη ζωή κατά τη διάρκεια του σοβαρότατου ατυχήματος στον Άγιο Δομίνικο, τον συνάντησε δύο μήνες μετά το τέλος του φετινού Survivor. Οι δυο τους πόζαραν στον φωτογραφικό φακό χαμογελαστοί. Ο τραυματίας δεν χάνει το χαμόγελο και την αισιοδοξία του. Με τη στάση του, στέλνει μηνύματα ανεξάντλητης δύναμης και πίστης, σε όσους δοκιμάζονται. Είναι αποφασισμένος να παλέψει, να ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών και να τα καταφέρει.

Τις εικόνες δημοσίευσε ο Μάνος Μαλλιαρός που έσπευσε να συναντήσει τον πρώην συμπαίκτη του στο Survivor. Ο Σταύρος Φλώρος τον αγκάλιασε και τον ευχαρίστησε για όσα έκανε για εκείνον στον Άγιο Δομίνικο. Στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που είδε ξανά τον φίλο του όρθιο.

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«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος» έγραψε ο Μάνος Μαλλιαρός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μάνος Μαλλιαρός (@manosmalliaros)

Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, περίπου δύο μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό του στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor.

Tην επιστροφή του στην Ελλάδα γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρμόσυνη αυτή στιγμή με τους ανθρώπους που τον στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα.

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Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη όπου ο Σταύρος Φλώρος καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθιος, ενώ στηριζόταν σε αγαπημένο του πρόσωπο. Ο ίδιος συνόδευσε τη στιγμή με τη φράση «My left leg», θέλοντας να δείξει με τον δικό του τρόπο πως το σημαντικότερο πράγμα τελικά μετά την υγεία είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές.

Ο Σταύρος Φλώρος, που κέρδισε το φετινό Survivor και το έπαθλο των 250.000 ευρώ, συνεχίζει με δύναμη τον δύσκολο αγώνα του, έχοντας αφήσει πίσω τις πρώτες δύσκολες εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.