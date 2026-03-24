Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα: Ολοκληρώθηκε πρόωρα η εκπομπή τους στο OPEN

Πρόωρα και καταμεσής της τηλεοπτικής σεζόν ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Εδώ TV», που παρουσίαζε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα στο OPEN.

Το απόγευμα της Τρίτης (24.03.2026) ο Γιώργος Σκρομπόλας έγραψε στο zappit.gr την είδηση για το πρόωρο τέλος της εκπομπής και το ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν και οι πληροφορίες του newsit.gr. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα παρουσίασαν για τελευταία φορά το «Εδώ TV» το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση για το πρόωρο τέλος της εκπομπή πάρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και ανακοινώθηκε και στους συντελεστές της. Οι λόγοι αφορούν το κόστος της παραγωγής και τα νούμερα τηλεθέασης.

Σημειώνεται ότι project manager ήταν ο Θέμης Μάλλης και η παραγωγή της Barkingwell Media του Νίκου Κοκλώνη.

Λίγο αργότερα, το OPEN επιβεβαίωσε την είδηση, καθώς έστειλε αλλαγή προγράμματος για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου. Στις 16:00 που θα μεταδιδόταν κανονικά το «Εδώ TV» θα παίξει η ελληνική σειρά «Σαν ψέμα» σε επανάληψη, με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Γερονικολού και τον Νίκο Πολυδερόπουλο.