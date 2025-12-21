Γρηγόρης Λέων: Στη μάχη που έδινε ο πατέρας μου, αναρωτιόμουν αν τον βοηθάω ή τον ταλαιπωρώ περισσότερο

«Με τον Αλέξη Κούγια είχαμε σκληρή κόντρα, φτάσαμε σε ακραία σημεία» είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Λέων.

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα έδωσε συνέντευξη ο Γρηγόρης Λέων. Ο γνωστός ιατροδικαστής μίλησε αρχικά για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του.

«Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, γιατί πριν λίγες μέρες έχασα τον πατέρα μου. Στη μάχη που έδινε ο πατέρας μου αναρωτιόμουν αν τον βοηθάω ή τον ταλαιπωρώ περισσότερο. Την ημέρα πριν φύγει ήταν σε πλήρη διαύγεια», είπε ο Γρηγόρης Λέων.

Ο Γρηγόρης Λέων είπε στη συνέχεια: «Ο γιος μου είναι το καμάρι μου. Δεν θέλει να γίνει ιατροδικαστής, ούτε εγώ έχω αυτό το όνειρο. Συμφωνώ με όσους λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στα πάνελ αστυνομικοί, δικηγόροι και ιατροδικαστές».

«Με τον Αλέξη Κούγια είχαμε σκληρή κόντρα, φτάσαμε σε ακραία σημεία, αλλά πάντα υπήρχε όριο» είπε καταληκτικά ο ιατροδικαστής στη συνέντευξη που παραχώρησε.