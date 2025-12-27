H μεγάλη χίμαιρα: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο Ertflix και στις 4 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ1

Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX πρόκειται να κάνει η νέα διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ, με τίτλο «Η μεγάλη χίμαιρα», μάλιστα πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η avant premiere της σειράς που αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, η σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα» θα είναι ανέβει από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα του ERTFLIX. Μάλιστα, τα πρώτα δύο επεισόδια θα είναι διαθέσιμα από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς (1/1/2026, 00:01).

Επίσης, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια, σηματοδοτώντας την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς. Οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού με ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00.

«Η μεγάλη χίμαιρα» μάγεψε ήδη το κοινό κατά την avant-premiere της προβολής της που έγινε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στην κατάμεστη αίθουσα παρουσία των πρωταγωνιστών, των συντελεστών της σπουδαίας τηλεοπτικής μεταφοράς και δημοσιογράφων, οι καλεσμένοι παρακολούθησαν τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Η υποδοχή του κοινού ήταν ενθουσιώδης, καθώς η σκηνοθετική προσέγγιση, οι δυνατές ερμηνείες και η υψηλή αισθητική καθήλωσαν το κοινό, που δεν έκρυψε την προσμονή του για τα επόμενα επεισόδια και την ολοκλήρωση της συγκλονιστικής μεταφοράς του μνημειώδους έργου.

Η τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Μ. Καραγάτση, που κατέχει εξέχουσα θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία, συνιστά σημαντικό σταθμό για την ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, με την ΕΡΤ, ως συμπαραγωγό, να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη Σύρο και την αρχοντική Ερμούπολη, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Τεργέστη της Ιταλίας, καθώς και τα νησιά της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας να φιλοξενούν στιγμές της ιστορίας.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ» και τόνισε ότι αποτελεί «μία υψηλών προδιαγραφών σειρά που σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για την ελληνική τηλεοπτική μυθοπλασία».

«Αυτή είναι η ΕΡΤ της νέας εποχής, μια ΕΡΤ που στηρίζει τη μυθοπλασία και τους Έλληνες δημιουργούς, με στόχο την ενίσχυση των διεθνών συμπαραγωγών» ανέφερε. Αποκάλυψε ότι η ΕΡΤ ετοιμάζει ήδη την επόμενη μεγάλη συμπαραγωγή, σε συνεργασία με ένα από τα κορυφαία στούντιο παγκοσμίως, το βρετανικό ITV Studios. «Πρόκειται», όπως είπε, «για μια συνεργασία που επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύσουμε σε διεθνείς συνεργασίες και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών».

Για πλήρη επιβεβαίωση των προσδοκιών όλων, αναφορικά με τη σειρά, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου και υπογράμμισε ότι «Η μεγάλη χίμαιρα» είναι μόνο η αρχή, καθώς η δημόσια τηλεόραση θα συνεχίσει τις διεθνείς συμπαραγωγές.

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, ανακοίνωσε ότι τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» θα ανέβουν στο ERTFLIX «το πρώτο δευτερόλεπτο του 2026 και θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 στις 4 Ιανουαρίου 2026».

Μετά την προβολή των δύο επεισοδίων, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της σειράς ανέβηκαν στη σκηνή καταχειροκροτούμενοι από το κοινό. Δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία τους και ευχαρίστησαν την ΕΡΤ για την τολμηρή απόφασή της να επενδύσει στη σειρά.

Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» συναντάμε τη Fotini Peluso, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Δημήτρη Κίτσο, τον Γιάννο Περλέγκα, την Καίτη Μανωλιδάκη, τον Δημήτρη Τάρλοου, τη Βάσω Ιατροπούλου, την Κονδυλία Κωνσταντελάκη, την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, τον Γιώργο Μιχαλάκη, τον Νικόλα Χανακούλα, τον Γιώργο Φριντζήλα, τον Νικόλα Παπαγιάννη, τον Γιάννη Νταλιάνη, τη Χριστίνα Κυπραίου, τον Λεωνίδα Χρυσομάλλη, τον Ελισσαίο Βλάχο, καθώς και πολλούς ακόμη αξιόλογους ηθοποιούς, που ζωντανεύουν με ευαισθησία τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά είναι μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, των ελληνικών εταιρειών παραγωγής Foss Productions και Boo Productions, της ιταλικής εταιρείας παραγωγής Mompracem Films και της γερμανικής διεθνών πωλήσεων και διεθνούς διανομής Beta Film.