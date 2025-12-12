H Τέιλορ Σουίφτ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για μία φονική επίθεση στην Αγγλία στο νέο της ντοκιμαντέρ

Μία νέα σειρά ντοκιμαντέρ, με τίτλο «The End of an Era», ετοίμασε η Τέιλορ Σουίφτ και κατά τη διάρκεια αυτού είχε πολλές έντονες στιγμές.

Μάλιστα, στο πρώτο επεισόδιο η γνωστή τραγουδίστρια λύγισε on camera, μιλώντας για τη δολοφονία τριών κοριτσιών σε μια επίθεση με μαχαίρι στη βόρεια Αγγλία, και συγκεκριμένα, στο Σάουθπορτ, κοντά στο Λίβερπουλ, τον Ιούλιο του 2024. Η Τέιλερ Σουίφτ συνάντησε της οικογένειες των θυμάτων αυτής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε τρία κορίτσια, ηλικίας 6, 7 και 9 ετών, σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος χορού υπό τους ήχους των τραγουδιών της και άλλοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων 8 παιδιά, τραυματίστηκαν. Μάλιστα, αυτή η επίθεση είχε συγκλονίσει το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο δράστης Άξελ Ρουντακουμπάνα, ηλικίας τότε 17 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 52 ετών.

«Έγινε μια φρικτή επίθεση», ανέφερε η διάσημη σταρ της ποπ σκηνής ξεσπώντας σε κλάματα, προτού συναντήσει συγγενείς των θυμάτων και δώσει μια συναυλία στο στάδιο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2024.

«Θα συναντήσω κάποιες από αυτές τις οικογένειες και θα δώσω μία συναυλία», δήλωσε αμέσως μετά προσθέτοντας: «Όλα θα πάνε καλά, διότι όταν θα τους συναντήσω, δεν θα το κάνω αυτό. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν θα το κάνω αυτό», συνέχισε, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη συνάντηση, ο φακός συνάντησε ξανά την Τέιλορ Σουίφτ, στους διαδρόμους και ήταν συγκλονισμένη για μία ακόμη φορά. Μάλιστα, έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία προσπάθησε να την παρηγορήσει.

«Σε πνευματικό επίπεδο, ζω συχνά σε μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», δήλωσε κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ το οποίο προβάλλεται στο Disney+.

«Όμως, η δουλειά μου συνίσταται στο να διαχειρίζομαι όλα αυτά τα συναισθήματα, κατόπιν να συνέρχομαι αμέσως για να ανέβω στη σκηνή. Έτσι πρέπει να γίνεται», υπογράμμισε ακόμα η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή για να δώσει μια συναυλία διάρκειας 3,5 ωρών.

Επίσης, η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε και για την ακύρωση τριών συναυλιών της στη Βιέννη, εξαιτίας των σχεδίων μιας ισλαμιστικής επίθεσης.

«Το να φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι στους θαυμαστές μου, είναι κάτι το καινούργιο», είπε η Σουίφτ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη.

Η σειρά ντοκιμαντέρ έχει 6 επεισόδια και δείχνει τα παρασκήνια της μεγάλης περιοδείας της διάσημης τραγουδίστριας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τέιλορ Σουίφτ κατάφερε να αγοράσει τα δικαιώματα της μουσικής της με τα 2 δισ. που έβγαλε από την παγκόσμια περιοδεία της «Eras Tour».