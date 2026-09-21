Happy Day: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε πρεμιέρα με τη μητέρα της στο πλατό – «Θα είμαστε λίγο πιο φρέσκοι»

To Happy Day έκανε πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας (21-09-2026) και η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδωσε το στίγμα της εκπομπής που παρουσιάζει στο Alpha. Στο πλατό βρισκόταν και η μητέρα της παρουσιάστριας, η οποία είναι το γούρι της, όπως αποκάλυψε η ίδια. Πλαισιωμένη από τους συνεργάτες της, πέρασε στη συνέχεια στη θεματολογία της εκπομπής.

Το Happy Day συνεχίζει στον Alpha για 14η σεζόν. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως φέτος, η εκπομπή που παρουσιάζει θα έχει «πινελιές» ανανέωσης, με πολλά αποκλειστικά θέματα. Αμέσως μετά, ένας ένας οι συντελεστές της ομάδας μπήκαν στο πλατό με λουλούδια και θετική διάθεση. Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου, Κώστας Φραγκολιάς, Όλγα Λαφαζάνη και Λευτέρης Μητσόπουλος έκαναν τη δική τους είσοδο και προσέφεραν λουλούδια για καλή αρχή στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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«Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά μας ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Έτσι θα ερχόμαστε, θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ χαρούμενοι, να σας κρατάμε συντροφιά. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε γρήγορα, αλλά πιστέψτε μας το απολαμβάνουμε όπως τις πρώτες μέρες, όπως την πρώτη φορά. Και υπάρχει και αυτό το καρδιοχτύπι, όπως εκείνη τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε το 2014 είναι 2026 και αλήθεια σας το λέω, όταν χτύπησε το πρωινό ξυπνητήρι λέω ξεκινάει ακόμα μια σεζόν το Happy Day.

Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να μας θέλετε και εσείς σαν πρωινή σας παρέα και να φτάσουμε στην κατάσταση που είδατε πριν. Θα είμαστε βέβαια λίγο πιο φρέσκοι ελπίζω, γιατί θα έχει εξελιχθεί και η επιστήμη, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα όμως θα έχουμε αυτή την ωραία διάθεση» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια συνέχισε: «Θέλω να σας πω ότι φέτος επειδή έχουμε γυρίσει αρκετά νωρίς πριν από αρκετές εβδομάδες, μας φάνηκε πάρα πολύς ο χρόνος μέχρι να επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει θέματα. Νιώθαμε τόσο χαρούμενοι για αυτή την πρώτη μέρα.

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Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δε θα πω πολλά. Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό. Το γούρι μου όπως λέω!» ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της εκπομπής.

Η εκπομπή θα ξεκινάει καθημερινά στις 07:45, σε μια άκρως ανταγωνιστική ζώνη. Οι συντελεστές της θα δώσουν και φέτος τη μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση.