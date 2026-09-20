Φόνοι στο Καμπαναριό: Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha

Μεγάλη πρεμιέρα για την νέα σειρά του Alpha, «Φόνοι στο Καμπαναριό». Η νέα κωμική – αστυνομική σειρά έρχεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Οι περιπέτειες για τις αγαπημένες μοναχές μας φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν. Ήρεμες λοιπόν, ετοιμάζονται για την καινούρια τους μονή, όταν μια σφαίρα πέφτει δίπλα τους και τις κάνει γρήγορα να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του Alpha, Φόνοι στο Καμπαναριό.

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Φόνοι στο Καμπαναριό: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 21:00

Επεισόδιο 1: Οι περιπέτειες για τις αγαπημένες μοναχές μας φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν. Ήρεμες λοιπόν, ετοιμάζονται για την καινούρια τους μονή, όταν μια σφαίρα πέφτει δίπλα τους και τις κάνει γρήγορα να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη. Η αστυνομία, προκειμένου να τις σώσει από τον δολοφόνο που τις κυνηγάει, αποφασίζει να τις φυγαδεύσει.

Σε μία εγκαταλελειμμένη μόνη που θα τους δώσει τη γαλήνη που ζητούν. Φτάνοντας όμως εκεί, τα πράγματα δε μοιάζουν να ‘ναι όπως τα περίμεναν…

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2026-2027

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Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Παίζουν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Άννη Θεοχάρη, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα, Δημήτρης Γεωργαλάς, Ανέστης Κατούντης

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παραγωγή: Filmiki Productions