Μπλε ώρες – επόμενα επεισόδια: Ο Διονύσης συνειδητοποιεί ότι έχασε την Εύα οριστικά

Συγκλονιστικές εξελίξεις ταράσσουν τις ζωές όλων των ηρώων στη νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», που προβάλλεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ο Διονύσης συνειδητοποιεί ότι έχασε την Εύα οριστικά και ζητάει από τον Φίλιππο να την ξαναπροσλάβει στη δουλειά για να εξιλεωθεί, αλλά ο Φίλιππος είναι αρνητικός. Προκειμένου να ξεπεράσει τον χωρισμό τους, από αντίδραση βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Νίκης. Την ίδια ώρα, Εύα κι Άγγελος προσπαθούν να χαρούν την απελευθέρωσή τους, αλλά οι δημοσιογράφοι καιροφυλαχτούν και θα κρεμάσουν τη σχέση τους στα μανταλάκια των εφημερίδων και σε σάιτ στο ίντερνετ. Ο Φίλιππος απαιτεί από τη Στέλλα να σταματήσει να κάνει πλάτες στον Άγγελο, ενώ εκείνη υπερασπίζεται τον γιο της και τις επιλογές του.

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Μπλε ώρες – Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 8ο: Ο Διονύσης συνειδητοποιεί ότι έχασε την Εύα οριστικά και ζητάει από τον Φίλιππο να την ξαναπροσλάβει στη δουλειά για να εξιλεωθεί, αλλά ο Φίλιππος είναι αρνητικός. Προκειμένου να ξεπεράσει τον χωρισμό τους, από αντίδραση βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Νίκης. Την ίδια ώρα, Εύα κι Άγγελος προσπαθούν να χαρούν την απελευθέρωσή τους, αλλά οι δημοσιογράφοι καιροφυλαχτούν και θα κρεμάσουν τη σχέση τους στα μανταλάκια των εφημερίδων και σε σάιτ στο ίντερνετ. Ο Φίλιππος απαιτεί από τη Στέλλα να σταματήσει να κάνει πλάτες στον Άγγελο, ενώ εκείνη υπερασπίζεται τον γιο της και τις επιλογές του. Ο Πέτρος πιέζει την Ολυμπία να προχωρήσει με το σχέδιο εξόντωσης του Δημήτρη, αλλά εκείνη προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Παράλληλα, η Νικολέτα πιέζει τον Πέτρο να ορίσουν ημερομηνία γάμου και ζητάει από την Εύα να γίνει κουμπάρα της. Η Ελένη κι ο Ανδρέας θυμούνται τα παλιά, ενώ η Εύα νιώθει άσχημα που είναι μες τα πόδια τους. Η Βάσια πιέζει τον Σταύρο να μην κλείσει τον φάκελο της υπόθεσης του Αλέκου. Η Στέλλα προσεγγίζει ξανά την Όλγα κι αυτή τη φορά οι δυο φίλες μονιάζουν. Η Ολυμπία ξεκαθαρίζει στον Πέτρο ότι δεν θα κάνει κακό στον Δημήτρη.

Επεισόδιο 9ο: Ο Πέτρος παραδίνεται στο σκοτεινό του πάθος κι η Ολυμπία φοβάται πως δίπλα της έχει έναν άνθρωπο, που πλέον δεν αναγνωρίζει. Η ένταση κορυφώνεται όταν εκείνος εμφανίζεται αργά τη νύχτα στο σπίτι τους και θέτει τη ζωή του Δημήτρη σε άμεσο κίνδυνο! Ο αστυνόμος έρχεται αντιμέτωπος με μια τραγωδία που τον διαλύει ψυχολογικά. Μέσα στο σκοτάδι, μόνο η Ελένη μένει στο πλευρό του, αποδεικνύοντας πως η αληθινή αγάπη κι η πίστη δοκιμάζονται μόνο τις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Άγγελος κι η Εύα δραπετεύουν για λίγο από τα προβλήματά τους και ζουν τον έρωτά τους στη Σκιάθο, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Η ευτυχία τους όμως κρατά ελάχιστα, καθώς κάποιος τους αναγνωρίζει και ειδοποιεί τους παπαράτσι. Στο μεταξύ, η Στέλλα ξεσπά με σκληρά λόγια απέναντι στον Φίλιππο και μια οικογενειακή έκρηξη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Κι ενώ η υπόθεση της δολοφονίας της Λίζας μοιάζει «βαλτωμένη», η αστυνομία κάνει μια ανακάλυψη «σοκ», που ανατρέπει όλα όσα πίστευαν μέχρι τώρα. Η Ολυμπία νιώθει τον κλοιό να στενεύει επικίνδυνα γύρω της, καθώς τα μυστικά της κινδυνεύουν να βγουν στο φως και, τρομοκρατημένη, κάνει κάτι που είχε ορκιστεί πως δεν θα τολμούσε ποτέ. Σηκώνει το τηλέφωνο και ζητάει απ’ τη μητέρα της να έρθει στο Πήλιο…

Μπλε ώρες – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 10ο: Ο Άγγελος και η Εύα ζουν για λίγο ελεύθεροι τον έρωτά τους στη Σκιάθο αλλά ούτε εκεί γλιτώνουν από τον κλοιό των παπαράτσι. Ο αστυνόμος ανακρίνει τον Ηλία για το άλλοθί του, οι απαντήσεις του Ηλία δεν είναι πειστικές και ο Σταύρος τον θεωρεί ύποπτο. Ένα μήνυμα, που αφορά στον φόνο της Λίζας αναστατώνει τον Δημήτρη και τον στέλνει σε ένα ραντεβού σε ερημική τοποθεσία. Ο Πέτρος του έχει στήσει ενέδρα. Ο Φίλιππος μαθαίνει ότι ο Άγγελος ήταν με την Εύα στη Σκιάθο και έρχεται σε ρήξη με τη Στέλλα. Ο Διονύσης «γειώνει» τη Νίκη και ο Σταύρος διατάζει τη διακριτική παρακολούθηση του Ηλία. Η Ελένη πέφτει θύμα απόπειρας κλοπής αλλά έρχεται κοντά με τον Σταύρο, παρηγορώντας τον για τον θάνατο του σκύλου του. Η Ολυμπία υποδέχεται τη μητέρα της, την Κορίνα, που αναλαμβάνει να την «σώσει» από τον Πέτρο. Η Κορίνα έχει ένα επεισοδιακό ραντεβού με τον Πέτρο και τον τρομοκρατεί…

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Επεισόδιο 11ο: Ο Πέτρος ζητάει από τον Φίλιππο να αναμειχθεί κι αυτός στην εμπορική συμφωνία που πάνε να κλείσουν με Βουλγαρία, αλλά ο Φίλιππος του λέει να μην μπλέκεται στα πόδια του Άγγελου. Η Ολυμπία ρωτάει επίμονα την Κορίνα να της πει πως χειρίστηκε το θέμα με τον Πέτρο, αλλά εκείνη αρνείται να μπει σε λεπτομέρειες. Ο Γιάννης ανακαλύπτει πως ο Καραχάλιος έδωσε ψεύτικο άλλοθι κι ο Σταύρος τον ξανακαλεί στο τμήμα. Ο Δημήτρης νοσταλγεί την εποχή που ήταν παντρεμένος με την Όλγα και πάνω στην κουβέντα ανταλλάσσουν ένα φιλί. Ο Διονύσης ζητάει συγνώμη από την Εύα για τη συμπεριφορά του, ενώ εκείνη προχωράει με το διαζύγιο. Η Νικολέτα κανονίζει τις λεπτομέρειες του γάμου μαζί με τη Στέλλα, ενώ ο Πέτρος πιέζει την Ολυμπία να βρεθούν. Η Φιλίππα βλέπει τον Άγγελο και την Εύα μαζί και απογοητεύεται. Ο Άρης επιτίθεται στη Βάσια, αλλά ο Διονύσης θα την βγάλει από τη δύσκολη θέση. Η Ολυμπία, στην προσπάθειά της να ξεφορτωθεί τον Πέτρο, του ξεστομίζει ότι το παιδί μπορεί να μην είναι δικό του, πυροδοτώντας την οργή του…

Μπλε ώρες – Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 12ο: Η Ολυμπία, χτυπημένη και σε πολύ κακή κατάσταση, μεταφέρεται από την Κορίνα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι έχει χάσει το μωρό. Αμέσως τρέχει κοντά της ο Δημήτρης, στον οποίο η Κορίνα λέει ένα ψέμα για τον τραυματισμό της Ολυμπίας. Ο Πέτρος, με θράσος, πηγαίνει κι αυτός στο νοσοκομείο και προσποιείται τον ανήσυχο. Ο Άρης, μετά το περιστατικό στο καθαριστήριο, ζητάει εκδικητικά από τη Βάσια να του δώσει τα λεφτά του πίσω και να λύσουν τον συνεταιρισμό. Η Βάσια βρίσκεται πια σε αδιέξοδο, αλλά αποκρούει την πρόταση του Διονύση να τη βοηθήσει. Ο Ηλίας Καραχάλιος παρουσιάζει άλλοθι στον Σταύρο για το πρωινό του φόνου της Λίζας, αλλά ο αστυνόμος δεν πείθεται και τον στέλνει στον Εισαγγελέα. Η είδηση γίνεται γνωστή και οι υποψίες που βαραίνουν τον Άγγελο διαλύονται στο μυαλό όλων. Η Κορίνα συναντάει κρυφά τον Πέτρο και με σκληρό ύφος του κάνει μια τελευταία προειδοποίηση, προκειμένου να αφήσει ήσυχη την Ολυμπία. Ο Πέτρος μπροστά στον πατέρα του και τον Δημήτρη καταφέρνει να εκθέσει άσχημα τον Άγγελο, σχετικά με τη συμφωνία που επρόκειτο να κλειστεί με τους Βούλγαρους. Η Εύα, ταραγμένη, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος…

Επεισόδιο 13ο: Το εργατικό ατύχημα του Λεωνίδα προκαλεί μεγάλη ταραχή στο εργοστάσιο κι ο Διονύσης νιώθει τεράστιες τύψεις, αφού εκείνος ευθύνεται πλήρως. Εξώδικο στέλνει ο Άρης στη Βάσια, πιέζοντάς την ασφυκτικά. Εκείνη, σε αδιέξοδο, παλεύει να βρει τα χρήματα. Την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής της ετοιμάζεται να πάρει η Εύα, αφού σκέφτεται σοβαρά να ρίξει το παιδί. Γι’ αυτό τον λόγο ζητά τη συμβουλή των δικών της ανθρώπων, ενώ κρατά τον Άγγελο στο σκοτάδι, χωρίς να φαντάζεται την αντίδρασή του, αν μάθει την αλήθεια. Ο Γρηγόρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Νανά κι εκείνη πέφτει ξανά στην αγκαλιά του. Το επόμενο πρωί όμως, καταλαβαίνει το παιχνίδι του και βλέπει ότι οι υποσχέσεις του ήταν ψεύτικες. Οι τύψεις για τον θάνατο του Αλέκου δεν αφήνουν τον Διονύση να ησυχάσει κι έτσι, αποφασίζει να κάνει μια κίνηση προς τη Βάσια που τη σοκάρει, ενώ λίγο αργότερα πηγαίνει στο μαγαζί της, αποφασισμένος να ομολογήσει την πάσα αλήθεια. Ο Φίλιππος κι η Στέλλα ανοίγουν πληγές του παρελθόντος και παίρνουν μια απόφαση που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Κι ενώ οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή, Πέτρος και Φίλιππος μπαίνουν στο αμάξι και μια ξαφνική βλάβη οδηγεί το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου και καταλήγει σ’ ένα σφοδρό τροχαίο.

Μπλε ώρες – Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 14ο: Ο Φίλιππος κι ο Πέτρος μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, όπου τρέχουν αμέσως ανήσυχοι ο Άγγελος και η Στέλλα. Από την άλλη μεριά, η Κορίνα είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει με τον Πέτρο. Η Νικολέτα μένει μαζί του όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο και του δείχνει την αφοσίωσή της και την αγάπη της, βάζοντάς τον σε σκέψεις. Η Εύα πάει και βρίσκει τον Διονύση και του μιλάει ανθρώπινα, θέλοντας να τον προστατέψει από τον κακό του εαυτό και να κόψει το ποτό. Ο Διονύσης παραδέχεται πως την αγαπάει ακόμα, αλλά δεν τη θέλει πια στη ζωή του, οπότε ο δρόμος προς το διαζύγιό τους είναι ανοιχτός. Η Όλγα και ο Δημήτρης περνάνε μαζί το βράδυ, ενώ η Κορίνα με την Ολυμπία τον περιμένουν όλη νύχτα αναστατωμένες για το πού μπορεί να είναι. Η Εύα κάνει έκτρωση, ενώ ο Άγγελος δεν ξέρει τίποτα για την εγκυμοσύνη της. Η Κορίνα με την Ολυμπία, φτάνουν για διακοπές στο ξενοδοχείο της Σκιάθου κι αμέσως η Κορίνα κάνει αισθητή την παρουσία της. Ο Άγγελος εκνευρίζεται με την απόμακρη στάση της Εύας και βάζει στο μυαλό του ότι θέλει να γυρίσει στον Διονύση. Ο Πέτρος, πιεσμένος από το στενό μαρκάρισμα της Κορίνας, παρακαλεί τη Νικολέτα να παντρευτούν αμέσως.

Επεισόδιο 15ο: Στη Σκιάθο, Κορίνα κι Ολυμπία ζουν ξέγνοιαστες στιγμές στο ξενοδοχείο, την ώρα που στο Πήλιο, ο Δημήτρης παλεύει να διαχειριστεί τα όσα νιώθει ακόμα για την Όλγα. Κι ενώ η άφιξη της Κορίνας τραβά όλα τα βλέμματα στο νησί, ο Θοδωρής πιστεύει πως βρήκε άλλη μία εύκολη κατάκτηση… μόνο που αυτή τη φορά, το πληρώνει ακριβά. Ο Διονύσης χάνει πάλι τον έλεγχο, αφού μεθάει στο μπαρ κι η Νίκη τον φροντίζει, όμως μια στιγμή αδυναμίας τούς οδηγεί σε μια νύχτα παραδομένη στο πάθος. Το επόμενο πρωί, γεμάτος ενοχές, καταφεύγει στην εκκλησία και εξομολογείται στον παπά την αλήθεια για τον φόνο που διέπραξε. Στο σπίτι της οικογένειας Αντωνιάδη, οι ετοιμασίες για τον γάμο του Πέτρου προχωρούν, μέχρι τη στιγμή που αποκαλύπτεται πως κουμπάροι θα είναι ο Άγγελος κι η Εύα, με την αντίδραση του Φίλιππου να είναι εκρηκτική. Κι ενώ ο Σταύρος δίνει τη δική του μάχη, για να κόψει το τσιγάρο, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του τον Γιάννη, μια τυχαία ανακάλυψη έρχεται να τον διαλύσει. Μέσα σε παλιές κούτες βρίσκει ένα γράμμα της νεκρής του συζύγου κι όσα διαβάζει, τον συγκλονίζουν. Την ίδια ώρα, η Εύα αποφασίζει να πει στον Άγγελο την αλήθεια για την έκτρωση κι εκείνος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Τον επικείμενο γάμο Πέτρου – Νικολέτας μαθαίνει η Ολυμπία και καταρρέει, καθώς συνειδητοποιεί πως ίσως θα τον χάσει για πάντα…

Μπλε ώρες – Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 16ο: Η Ολυμπία μαθαίνει για τον άμεσο γάμο του Πέτρου με τη Νικολέτα και γίνεται κουρέλι με την Κορίνα να προσπαθεί να την συνεφέρει. Ο Άγγελος «σκοτώνεται» με την Εύα για την έκτρωση που έκανε. Αρνείται να δεχτεί ότι πήρε τέτοια απόφαση μόνη της. Μια λάθος εκτίμηση του Θοδωρή τον κάνει υποχείριο της Κορίνας για τα μεγαλεπήβολα σχέδια της. Η Στέλλα και η Ελένη «μαλακώνουν» τον Άγγελο και το ζευγάρι έρχεται ξανά κοντά. Στο ραντεβού της συμφιλίωσης όμως, πέφτουν θύματα επίθεσης. Η Βάσια συνεχίζει να πιέζει τον αστυνόμο για τον φόνο του Αλέκου και τον οδηγεί σε απόγνωση. Ο Πέτρος συγκινείται από το δώρο του πατέρα του για τον γάμο, ενώ ο Διονύσης φτάνει στο γραφείο του αστυνόμου, έτοιμος να ομολογήσει τα πάντα…

Συντελεστές

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.