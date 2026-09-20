Κατερίνα Καινούργιου: «Φέτος επειδή έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή μου, έχω την καλύτερη διάθεση»

Αντίστροφα μετρούν οι ώρες ώσπου η Κατερίνα Καινούργιου να επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής της στον ALPHA και θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά της ενόψει της πρεμιέρας της που θα γίνει το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Την Κυριακή ο σταθμός δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από το στούντιο της εκπομπής «Super Κατερίνα» και η Κατερίνα Καινούργιου προσκάλεσε στην τηλεοπτική της συντροφιά το κοινό. Όπως ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου φέτος οι αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή της την έχουν κάνει να αισθάνεται καλύτερα από ποτέ.

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«Φέτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στη ζωή μου, έχω την καλύτερη διάθεση.

Ανυπομονώ λοιπόν για την πρώτη μας καλημέρα. Ανυπομονώ να ξαναγίνουμε μία παρέα, να πίνουμε έτσι μαζί το καφεδάκι μας, το τσαγάκι μας και να μοιραζόμαστε τις όμορφες στιγμές μας.

Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10:00. Σας περιμένω όλους», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 6η χρονιά και στην ομάδα της θα βρίσκονται ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος, η Δάφνη Μπόκοτα, η Έλενα Πολυκάρπου, η Βάσια Μαυράκη και ο Πέτρος Συρίγος.