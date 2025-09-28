Hotel Elvira: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς του Mega το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου

Με ονομασία επεισοδίου «Εγώ και Συ μαζί», η σειρά του Mega Hotel Elvira έρχεται με την πρεμιέρα της στις 6 Οκτωβρίου 2025, στις 21:00 το βράδυ. Τι θα δούμε όπως στο πρώτο επεισόδιο;

Η Ελβίρα, εξού και ο τίτλος της σειράς Hotel Elvira, προσπαθεί να σώσει το καταχρεωμένο οικογενειακό ξενοδοχείο που έφτιαξε ο πατέρας της. Η ανάγκη της να το δει να «σηκώνεται» την οδηγεί σε μία αναπάντεχη συνεργασία που αποδεικνύεται πως είναι γεμάτη ψέματα.

Hotel Elvira: Τι θα δούμε το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025

Για να σώσει το καταχρεωμένο οικογενειακό ξενοδοχείο που έφτιαξε ο πατέρας της, η Ελβίρα αναγκάζεται να δουλεύει στο ξενοδοχείο του Παντελή Δρόσου, «Άρχοντα του Τουρισμού’ στο νησί που ξεζουμίζει τους τουρίστες με τα all-inclusive προγράμματα του. Οι δυο καλοί της φίλοι, ο λογιστής Φίλιππος και η social media manager Ντίνα συμμερίζονται την αγανάκτηση της, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, θαμμένοι και αυτοί στο payroll του Δρόσου.

Η μητέρα της Ελβίρας Νούλη προσπαθεί να την πείσει να πουλήσουν το ξενοδοχείο. Μια οικονομική συνωμοσία του Δρόσου κάνει την Ελβίρα να ξεσπάσει στον μυστήριο τουρίστα Χάρι, στον οποίο εξομολογείται την απελπισία και τα όνειρα της. Ο Χάρι, κρυφό στέλεχος της πολυεθνικής εταιρείας Raptor βλέπει το πάθος της και αποφασίζει να επενδύσει στο δικό της ξενοδοχείο με αντάλλαγμα το 50% της ιδιοκτησίας μέχρι η ίδια να μπορέσει να τον ξεπληρώσει.

Η Ελβίρα δέχεται λέγοντας ψέματα ότι ήδη υπάρχει γύρω της μια ομάδα άξια να αναλάβει την επιχείρηση. Είναι όμως η μόνη που λέει ψέματα ή και ο Χάρι δεν έχει και τις πιο αγνές προθέσεις για το μέλλον του ξενοδοχείου;



Γκεστ επεισοδίου: Γεώργιος Ρούφος, Γιάννης Νικολάου

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA