Η Άννα Λιβαθυνού έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη κι έσβησε μια κοινή τους φωτογραφία

H Άννα Λιβαθυνού και ο Παναγιώτης Στάθης ένωσαν φέτος τηλεοπτικά τις δυνάμεις τους, αναλαμβάνοντας τα ηνία της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι πίστευαν και από την Πέμπτη (22.01.2026) η δημοσιογράφος αποτελεί πλέον παρελθόν από την ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1. Το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) η Φαίη Σκορδά μετέδωσε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την Άννα Λιβαθυνού και τον Παναγιώτη Στάθη.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια του MEGA, η Άννα Λιβαθυνού μετά το τέλος αυτής της συνεργασίας έκανε unfollow τον πρώην συνάδελφό της και ταυτόχρονα έσβησε και μία κοινή τους φωτογραφία που υπήρχε στο Instagram.

«Για την Άννα Λιβαθυνού θέλω να σας πω, που έμαθα κάποια πράγματα. Ή που τα λέγαμε γενικά. Όχι ότι δεν επιβεβαιώνουν αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής, αλλά τα έμαθα από έναν άνθρωπο που τα ήξερε ακριβώς πώς γίνανε τα πράγματα. Επίσης να προσθέσω, τώρα αν έχει σημασία, το έστειλε χθες στο γκρουπ της εκπομπής ο Χρήστος ο Λυσσέας, ο δημοσιογράφος, ότι η Άννα Λιβαθυνού δεν ακολουθεί πια στο Instagram τον Παναγιώτη Στάθη. Τώρα, όχι δεν είναι θέμα για συζήτηση, απλώς σημαίνει ότι οι σχέσεις τους δεν είναι καλές», είπε η Φαίη Σκορδά.

«Και αφαίρεσε από τον λογαριασμό της μία φωτογραφία κοινή…». πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι πράγματι η Άννα Λιβαθυνού έκανε unfollow στον Παναγιώτη Στάθη, ενώ εκείνος την ακολουθεί ακόμα στο Instagram.

«Δείχνει μία πικρία. Τώρα δεν θέλω να κάνουμε σε αυτό τώρα σχόλιο. Είναι προς τον Παναγιώτη; Είναι προς τον ΑΝΤ1, όπως το είπε η ίδια στην τελευταία εκπομπή; Αυτό είναι δικό της, αν η ίδια αποφασίσει να μιλήσει θα τα εξηγήσει», είπε ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Και πριν από τις γιορτές υπήρχανε κάποια δημοσιεύματα, εγώ είναι η αλήθεια δεν τα είχα δει, σε site έτσι πιο εξειδικευμένα τηλεοπτικά ή μικρότερα site, που είχαμε αναφέρει, δεν ήταν θέλω να πω το πρώτο θέμα πριν τις γιορτές ότι η Λιβαθυνού δεν θα συνεχίσει, και ότι γίνονται δοκιμαστικά ουσιαστικά στον ΑΝΤ1 όταν δεν είναι αυτή εκεί. Χωρίς να αναφέρονται πρόσωπα ποιοι πέρασαν, υπήρχαν τέτοια δημοσιεύματα. Ή της μετέφεραν τέτοιες πληροφορίες να το πω ότι θα σταματήσει η ίδια. Η ίδια ρωτούσε. Δηλαδή πήγαινε και ρωτούσε “συμβαίνει κάτι; Θα γίνει κάτι;”. Και η απάντηση είναι “όχι”, είναι αυτά που λένε εχθροί “φαντάσματα” ή καμιά φορά λέγονται και γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν», δήλωσε ακόμα.

«Μετά τις γιορτές λοιπόν γίνονται ακόμα πιο έντονα αυτά τα δημοσιεύματα και ουσιαστικά υπάρχει αν δεν κάνω λάθος που λέει ότι Τετάρτη δεν θα είσαι πια στον αέρα. Και πήγε στην Άννυ Ζιώγα, τη γνωρίζουμε την Άννυ, αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα» όλα αυτά τα χρόνια και λέει “τι είναι αυτά, τι διαβάζω;”. Της είπε “θέλω να σου μιλήσω” και της εξήγησε ότι είναι απόφαση του καναλιού, προφανώς δεν ήταν κάποια προσωπική επιλογή της ομάδας, επιτελικής, ή του ιδίου του Παναγιώτη Στάθη να σταματήσει, στα μέσα της σεζόν εννοώ», ανέφερε στη συνέχεια η Άννα Λιβαθιανού.

«Είναι απόφαση του καναλιού ότι πρέπει να σταματήσεις. Και η ίδια έφυγε, πήρε τα πράγματά της και έφυγε και δεν ξαναγύρισε», αποκάλυψε ακόμα.