Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στην «Κοινωνία ώρα Mega»: Το πρωινό ξύπνημα δεν μας κάνει και πολύ καλό

Μετά από δύο μέρες απουσίας, η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε σήμερα κανονικά στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega».
Η Ανθή Βούλγαρη είχε πάρει δύο μέρες άδεια (Δευτέρα και Τρίτη) και το πρωί της Τετάρτης (07-01-2026) επανήλθε στα τηλεοπτικά της καθήκοντα, στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».
«Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο να δείτε τι… φράπα έκανε! Έξι μέρες τώρα, φράπα», είπε αστειευόμενος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
«Όταν σας λέω εγώ ότι το πρωινό ξύπνημα δεν μας κάνει και πολύ καλό», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.
«Ευχαριστώ τον διευθυντή μας, Σταμάτη Μαλέλη για την ανοχή που δείχνει στη νέα μάνα», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.