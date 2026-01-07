Media

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στην «Κοινωνία ώρα Mega»: Το πρωινό ξύπνημα δεν μας κάνει και πολύ καλό

«Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο να δείτε τι... φράπα έκανε», είπε αστειευόμενος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος
Η Ανθή Βούλγαρη
Η Ανθή Βούλγαρη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega»

Μετά από δύο μέρες απουσίας, η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε σήμερα κανονικά στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega».

Η Ανθή Βούλγαρη είχε πάρει δύο μέρες άδεια (Δευτέρα και Τρίτη) και το πρωί της Τετάρτης (07-01-2026) επανήλθε στα τηλεοπτικά της καθήκοντα, στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

«Παρακαλώ, κοντινό στο πρόσωπο να δείτε τι… φράπα έκανε! Έξι μέρες τώρα, φράπα», είπε αστειευόμενος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Όταν σας λέω εγώ ότι το πρωινό ξύπνημα δεν μας κάνει και πολύ καλό», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ευχαριστώ τον διευθυντή μας, Σταμάτη Μαλέλη για την ανοχή που δείχνει στη νέα μάνα», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

