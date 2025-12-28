Η δημοφιλής σειράς «House» έρχεται στο MAK TV

Ο Dr Gregory House είναι ένας Σέρλοκ Χολμς της ιατρικής και από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου έρχεται καθημερινά, στη σειρά «House» στις 22:00 στο ΜAK TV για να μας μυήσει στα άγνωστα μονοπάτια των περίπλοκων ασθενειών και των δύσκολων διαγνώσεων.

Ο Dr Gregory House είναι ένας ατίθασος και μεγαλοφυής γιατρός, που ηγείται μίας επίλεκτης ομάδας γιατρών στο φανταστικό νοσοκομείο Princeton-Plainsboro Teaching Hospital (PPDTH). Σε κάθε επεισόδιο της σειράς «House» ο αντισυμβατικός γιατρός και σπεσιαλίστας στον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής, καλείται μαζί με την ομάδα του να κάνει τη σωστή διάγνωση για τον εκάστοτε ασθενή.

Το παγκοσμίου φήμης διαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου Princeton-Plainsboro Teaching Hospital με επικεφαλής τον Dr Gregory House αναλαμβάνει περιπτώσεις αδύνατες να αντιμετωπιστούν σε άλλα νοσοκομεία.

Oι υποθέσεις που τείνουν να είναι εξαιρετικά περίπλοκες και ασαφείς, είναι αυτές που προτιμά ο «House», ο οποίος κάνει χρήση της σωκρατικής μεθόδου προκειμένου να καθοδηγήσει ασθενείς και συνάδελφους. Πολύ συχνά, μάλιστα, δεν είναι δυνατή η διάγνωση της ασθένειας, γιατί ο ίδιος ο ασθενής ψεύδεται για τα συμπτώματα και το ιστορικό του, επιβεβαιώνοντας την αγαπημένη φράση του Dr Gregory House: «Όλοι λένε ψέματα».

Συντελεστές



Ιατρικό δράμα αμερικάνικης παραγωγής 2004

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: David Shore

ΠAIZOYN: Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Omar Epps, Robert Sean Leonard, Jennifer Morrison, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Kal Penn, Olivia Wilde, Amber Tamblyn, Odette Annable, Charlyne Yi