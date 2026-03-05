Media

Η εκπομπή «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 21 Μαρτίου

«Η εκπομπή φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του», είπε η παρουσιάστρια
Ζέτα Μακρυπούλια
Η Ζέτα Μακρυπούλια

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το «Μοments», με τη Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να ανεβάσει στη σκηνή με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, στην νέα εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειρίες που τους διαμόρφωσαν.

Ζω το Moments σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης», δήλωσε η ίδια η Ζέτα Μακρυπούλια για τη νέα της εκπομπή.

«MOMENTS». Με την Ζέτα Μακρυπούλια. Πρεμιέρα, Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
128
82
69
63
Media: Περισσότερα άρθρα
Ρούλα Κορομηλά: Αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air τους πολεμικούς ανταποκριτές
«Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας όλο αυτό ή έγκειται στην αλαζονική πρόθεση κάποιων να μιλάνε ακατάπαυστα χωρίς να μας λένε τίποτα ουσιαστικό», ξέσπασε
Ρούλα Κορομηλά 5
Newsit logo
Newsit logo