Η Έλενα Χριστοπούλου για την κριτική επιτροπή του GNTM: «Αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει»

Media: Περισσότερα άρθρα
Ενώ ο Οδυσσέας θέλει διακριτικότητα στο νέο του καφέ, η θεία Σταματίνα θέλει Pride Parade
Καλά θα πάει κι αυτό – επόμενα επεισόδια: Η Ρόδω καταρρέει λόγω οικογενειακών και οικονομικών προβλημάτων
Όσα θα δούμε στα 3 επόμενα επεισόδια
Disney+: Οι 15 νέες σειρές που θα μας καθηλώσουν στον καναπέ – Μεταξύ αυτών «Όλα επιτρέπονται» και «Lego Star Wars»
Όλα όσα θα δούμε το φθινόπωρο στη πασίγνωστη πλατφόρμα
Ο Σπύρος Μπιμπίλας για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Με άδειασαν, θα έπρεπε να μου ζητηθεί συγγνώμη»
«Φέτος δεν θα εμφανιστώ καθόλου εκεί, δεν έχω μιλήσει με τον παρουσιαστή», είπε ακόμα
Από Δευτέρα 29.09 έως Πέμπτη 02.10.2025 όλα όσα θα δούμε στην ΕΡΤ1
Η Ελβίρα προσπαθεί να σώσει το καταχρεωμένο οικογενειακό ξενοδοχείο που έφτιαξε ο πατέρας της. Η ανάγκη της να το δει να «σηκώνεται» την οδηγεί σε μία αναπάντεχη συνεργασία που αποδεικνύεται πως είναι γεμάτη ψέματα
Η Ναταλία Γερμανού για το τρέιλερ – καρφί του Δημήτρη Πανόπουλο: «Δεν έχω κανέναν σκοπό να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι»
«Να μην δημιουργούμε σίριαλ χωρίς πρωταγωνιστές», δήλωσε ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια
Ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται αυτή την εβδομάδα στην επιτυχημένη σειρά του MEGA