Η Έλενα Χριστοπούλου για την κριτική επιτροπή του GNTM: «Αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει»

Η Έλενα Χριστοπούλου που ήταν στους πρώτους κύκλους του GNTM του STAR η μέντορας των μοντέλων αναφέρθηκε στην επιστροφή του ριάλιτι μόδας και κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα κριτική επιτροπή.

Αυτή η σεζόν στις καρέκλες κριτών κάθονται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβριηλίδης και η γνωστή μάνατζερ μοντέλων θέλησε να τους ευχηθεί «καλή επιτυχία» σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Κυριακή (28.09.2025). Παράλληλα, η Έλενα Χριστοπούλου υπογράμμισε ότι έχει παρακολουθήσει αποσπάσματα από τον φετινό κύκλο του GNTM.

«Έχω καθίσει και έχω δει κάποια πράγματα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πολύ νωπά ακόμη να σου πω τη γνώμη μου για την κριτική επιτροπή, αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε και για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζει στο OPEN, στην οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα συμμετέχουν και η Ελίνα Παπίλα, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Σοφία Μουτίδου και θα βασίζεται στο επιτυχημένο αμερικάνικο format «The View».

«Πάνω στο “The view” θα πατήσουμε. Είμαστε πολύ έτοιμοι για πικάντικες ιστορίες. Πιστεύω πολύ στην Κατερίνα Καραβάτου, απέδειξε ποια είναι για ακόμη μια φορά. Δεν πιστεύω ότι λείπω σε κανέναν, κανείς δεν λείπει πουθενά. Πιστεύω στη στιγμή. Πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή να κάνει για έναν άνθρωπο να κάνει κάτι για την επόμενη φάση της ζωής του είναι πολύ ωραία.

Απολαμβάνω την τηλεόραση. Πιστεύω ότι εκπομπή που θα συμμετέχω θα κάνει την διαφορά», δήλωσε η Έλενα Χριστοπούλου.