«Η Ελένη Μενεγάκη ήταν η πιο δύσκολη παρουσιάστρια στις διαπραγματεύσεις», είπε ο Δήμος Βερύκιος

Η Ελένη Μενεγάκη είναι «βασίλισσα» και στις διαπραγματεύσεις όταν πρόκειται να κλείσει μία επαγγελματική συμφωνία, όπως αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος που συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Ο γνωστός δημοσιογράφος παραχώρησε την Τρίτη (20.01.2026) δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία» στο OPEN και απάντησε με ευθύτητα σε όλες τις ερωτήσεις. Όπως είπε ο Δήμος Βερύκιος η Ελένη Μενεγάκη και ο Δημήτρης Κοντομηνάς είχαν μία στενή φιλία, η οποία ωστόσο δεν επηρεαζόταν από τις συμφωνίες που έκλειναν όσο η παρουσιάστρια βρισκόταν στον κανάλι του.

«Η πιο δύσκολη παρουσιάστρια στις διαπραγματεύσεις ήταν μία. Ήταν εκτός συναγωνισμού. Η Ελένη Μενεγάκη. Η “φρεγάτα”, τον έκανε τον Κοντομηνά… Ήταν φίλοι, διαρκώς στο σκάφος, δεν μπορούσε χωρίς την Ελένη. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα της διαπραγμάτευσης, γινόταν ανατροπή. Της “βγάζω το καπέλο” ακόμα και σήμερα.

Ασυναγώνιστη. Έχει και εκείνη τον “διάολο” μέσα της και καταλαβαίνει. Είχε καταλάβει την αδυναμία μου. Μια φορά με στρίμωχνε στον διάδρομο και μου λέει “κοίταξε, αυτό που κάνεις είναι έγκλημα. Όχι για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, για το παιδί σου”. “Ποιο μωρέ;” της λέω. “Που δεν ζητάς από τον Δημήτρη λεφτά”, μου απάντησε. Και γι’ αυτό, ποτέ δεν την ξεχνώ, δημοσίως την ευχαριστώ και θα έπρεπε, Ελένη μου, να σε είχα ακούσει τότε», αποκάλυψε στη συνέντευξή του ο Δήμος Βερύκιος.

Παράλληλα, αποκάλυψε ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή που βίωσε, ενώ υπογράμμισε ότι γράφει, αλλά δεν σκοπεύει να εκδώσει κάποιο βιβλίο.

«(σ.σ. Αν έγραφα ένα βιβλίο η πιο δύσκολη στιγμή που θα έγραφα πρώτη θα ήταν) η νύχτα των Ιμίων. Γράφω, αλλά δεν θα εκδώσω γιατί έχω οικογένεια. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν γράφω έτσι για το θεαθήναι ή για να βγάλω λεφτά, αλλά γράφω για να μείνουν και θα τ’ αφήσω στους κληρονόμους. Όποιος έχει τα κότσια αργότερα να τα… Καταρχάς πρέπει να έχουν φύγει απ’ τη ζωή όλοι οι πρωταγωνιστές των γεγονότων που καταγράφω. Και εγώ. Πρώτος και καλύτερος εγώ. Για να μην πονέσουμε. Γιατί η αλήθεια πονάει», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον κόσμο εγώ δεν τον ψυχαγωγώ μ’ αυτά που λέω. Τον προβληματίζω. Γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει και το κάτι το διαφορετικό. Γιατί σήμερα όλα είναι fast food. Θα βγω και θα πω εάν έχω κάτι. Κι αν έχω κάτι, διαφορετικό από αυτό που έχει ειπωθεί μέχρι τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να σκάψεις, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να σ’ αρέσει καταρχάς να το κάνεις», σημείωσε ο Δήμος Βερύκιος σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.