Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα» για να γεννήσει

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αλλά συνεχίζει κανονικά την παρουσίαση της εκπομπής «Super Katerina» στον Alpha. Κατά διαστήματα αναφέρεται στην κόρη που περιμένει και ανυπομονεί να κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της.

Το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, με αφορμή μια συζήτηση με την καλεσμένη της Μαίρη Αυγερινοπούλου, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τόσο το πότε θα σταματήσει από την εκπομπή «Super Κατερίνα», όσο και την ημερομηνία που της έχει δώσει ο γιατρός της, για τη γέννηση του παιδιού της.

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό. Εκείνες τις μέρες. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή τη Μεγάλη Εβδομάδα» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως ήδη έχει πει η παρουσιάστρια, η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη και Αλεξάνδρα, με την Κατερίνα Καινούργιου να έχει αποκαλύψει ότι θα τη φωνάζουν Ξένια.

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πέρασαν τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Λονδίνο και πλέον έχουν επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.