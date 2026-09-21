Η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε συγκινημένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Super Katerina»: Ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια

Λαμπερή πρεμιέρα «στα λευκά» για την Κατερίνα Καινούργιου και το «Super Κατερίνα» στον Alpha. Για 6η συνεχή χρονιά, η παρουσιάστρια «σήκωσε την αυλαία», το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026, έτοιμη να ισορροπήσει ανάμεσα στην έντονη καθημερινή επικαιρότητα και την κοσμική ζωή.

Η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Super Katerina» με διάχυτη συγκίνηση αλλά και ανανεωμένη διάθεση. «Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή να έχουμε, καλή τηλεοπτική σεζόν και η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια και αν περάσουν η αγωνία μου και η συγκίνησή μου στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια. Χαίρομαι που για ακόμα μια χρονιά μαζί με την πολύ όμορφη ομάδα μου, θα σας καλωσορίζουμε μέσα από τη συχνότητα του Alpha και εύχομαι βέβαια σε αυτό να μας βοηθήσει και η επικαιρότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελπίζω τουλάχιστον να κάνουμε τα πρωινά σας να είναι πιο όμορφα. Δεν μ’ αρέσουν πολύ οι πρεμιέρες, δεν θέλω να λέω πολλά. Είμαι η ίδια. Δεν φοράω φιάπες μόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι φέτος ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια. Όλα τ’ άλλα ολόιδια.

Ίδια και η ομάδα μου με κάποιες μικρές αλλαγές. Θα σας τις πω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να τους καλημερίσω. Μαζί μου είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Δάφνη Μπόκοτα, η Φρόσω Κυριαζή και ο Χάρης Χρονόπουλος. Ελάτε, ελάτε, ελάτε!» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου, λίγο πριν υποδεχτεί την ομάδα της.

Με πλούσια θεματολογία, ζωντανές συνδέσεις και την αυθεντική, άμεση προσέγγιση της παρουσιάστριας, η εκπομπή «Super Katerina», θα παλέψει σε μια άκρως ανταγωνιστική ζώνη, στην οποία έχουν επενδύσει όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί.