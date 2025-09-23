Η Κατερίνα Καινούργιου έβγαλε τα τακούνια και έμεινε με τα παντοφλάκια στον αέρα της εκπομπής της

Μια πιο χαλαρή και απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» το πρωί της Τρίτης (23/9), καθώς η ίδια επέλεξε να κάνει στην άκρη τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της και να συνεχίσει την εκπομπή φορώντας… παντοφλάκια.

Η στυλισιτκή επιλογή από την Κατερίνα Καινούργιου είχε ως αποτέλεσμα ο cameraman της εκπομπής να εστιάσει στην εμφάνισή της, με την αγαπητή παρουσιάστρια να σχολιάζει με χιούμορ: «Δεν άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια, με πιέζουν λίγο. Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια μου. Θα μου πεις τώρα, “τι θες, να το παίζεις γκόμενα με τα ψηλά παπούτσια;”.

Ήθελα απλά να νιώσω ωραία».

Μάλιστα η συγκεκριμένη κίνηση σχολιάστηκε και από τους συναδέλφους της στο πάνελ της εκπομπής.