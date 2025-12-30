Media

Η Κατερίνα Ζαρίφη δάκρυσε με ρεπορτάζ για το «Σπίτι του Ηθοποιού» – «Δεν έχει κακομοιριά αλλά παρέα»

«Η ευχή μου για τη νέα χρονιά είναι να βρουν οι πολιτικοί λύση για την χώρα», ανέφερε στο σχετικό ρεπορτάζ η Άννα Φόνσου
Η Άννα Φόνσου υποδέχθηκε την κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega στο «Σπίτι του Ηθοποιού» και μίλησε για την χρονιά που πέρασε. Τα λόγια και οι περιγραφές της, «άγγιξαν» την Κατερίνα Ζαρίφη που δάκρυσε μετά την προβολή του σχετικού ρεπορτάζ.

Η Άννα Φόνσου εξήγησε πως στο «Σπίτι του Ηθοποιού» έχουν βρει καταφύγιο μια σειρά από συνάδελφοί της. Η Κατερίνα Ζαρίφη ανέφερε πως έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις και έχει διαπιστώσει πως υπάρχει παρέα και σε καμία περίπτωση κακομοιριά.

«Θέλω να φύγει αυτή η χρονιά, για να βρουν το χαμόγελό τους οι Έλληνες. Αισθάνομαι ευτυχισμένη που κάνω Χριστούγεννα με τους συναδέλφους μου. Δεν αισθάνονται μοναξιά αλλά ότι εδώ είναι το σπίτι τους. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, ότι κατάφερα με το “Σπίτι του Ηθοποιού” να γίνουμε μία οικογένεια», είπε αρχικά η Άννα Φόνσου.

Για το «Σπίτι του Ηθοποιού» ανέφερε: «Ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Γι΄αυτό βγάλαμε ένα λεύκωμα αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο και στην οικογένειά του. Αυτό το λεύκωμα είναι το μόνο εισόδημα που έχουμε.

Παλιά στο “Σπίτι του Ηθοποιού”, είχαμε ένα 6όροφο, τώρα πλέον έχουμε δύο. Είναι αφιερωμένο στους Έλληνες ηθοποιούς αυτό το σπίτι».

«Το παράπονό μου είναι ότι κάναμε το “Σπίτι του Ηθοποιού”, έδωσα την ζωή μου όλη, και τα λεφτά μου, και υπάρχουν ηθοποιοί που δεν έχουν έρθει να δουν το “Σπίτι του Ηθοποιού”. (…) Η ευχή μου για τη νέα χρονιά είναι να βρουν οι πολιτικοί λύση για την χώρα», πρόσθεσε η Άννα Φόνσου.

Η Κατερίνα Ζαρίφη δεν έκρυψε την συγκίνησή της, μετά την προβολή των δηλώσεων της Άννας Φόνσου και προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους.

«Το σπίτι του Ηθοποιού» είναι κοινωφελές, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε από την ηθοποιό Άννα Φόνσου, αρχικά με τη μορφή σωματείου. Ο βασικότερος σκοπός του είναι η φιλοξενία ηθοποιών που έχουν οικονομικά προβλήματα.

