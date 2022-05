Πόσο δύσκολο είναι να κόψεις ένα αγγούρι σε φέτες; Δεν είναι δα και πυρηνική φυσική, θα πει κάποιος. Και όμως, για την πανέμορφη Κένταλ Τζένερ, της γνωστής οικογενείας των Καρντάσιανς είναι μια δύσκολη αποστολή.

Η οικογένεια συνεχίζει τις περιπέτειές της στο Hulu και εκεί σε ένα από τα επεισόδια, η 20χρονη Κένταλ πηγαίνει να δει την μητέρα της και με το που φτάνει πηγαίνει στο ψυγείο για να φάει κάτι.

Παρότι η μαμά της Κρις, της λέει να της φτιάξει κάτι να φάει, όχι η ίδια φυσικά, αλλά ο σεφ, η Κένταλ αρνείται και της λέει ότι θα το φτιάξει μόνη της. «Θα το φτιάξω μόνη μου. Απλά πρέπει να κόψω λίγο αγγούρι. Είναι πολύ εύκολο», λέει.

Όμως, ο τεμαχισμός του αγγουριού αποδεικνύεται πολύ δύσκολη αποστολή. Ειδικά όταν η μαμά της λέει: «Πρόσεχε, γιατί τις προάλλες κόπηκα», η Κένταλ ψαρώνει ακόμα περισσότερο και της λέει ότι είναι κάπως φοβισμένη.

Κι ενώ προσπαθεί, και προσπαθεί ζητάει από την κάμερα να μην κάνει ζουμ γιατί δεν είναι καλή στο κόψιμο του αγγουριού…

Φυσικά στα social έγινε πανηγύρι….

Δείτε και τις αντιδράσεις

Kendall Jenner trying to cut a fcking cucumber is the most tragic thing I’ve ever witnessed #TheKardashians pic.twitter.com/QNoJMHXzJD

Some times I don’t think I’m good at anything, and then I remember I can at least cut a cucumber. #KendallJenner