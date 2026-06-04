Η κρυφή μελέτη του ALPHA για διακοπή της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού

Η τηλεόραση αλλάζει και οι αλλαγές αυτές, όπως φαίνεται, μπορεί να αγγίξουν ακόμα και επιτυχημένες εκπομπές, όπως η «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, ανώτατοι αξιωματούχοι του ALPHA κρατούν στο συρτάρι τους μία οικονομική μελέτη που ολοκληρώθηκε πριν το Πάσχα και αφορά την ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Τα στοιχεία σε αυτήν αποτυπώνουν το κέρδος που θα έχει ο τηλεοπτικός σταθμός αν καταργηθεί η συγκεκριμένη εκπομπή, δηλαδή το πόσο μπάτζετ θα εξοικονομήσει εφόσον διακοπεί η μετάδοσή της.

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Στην οικονομική αυτή μελέτη αναφέρεται και επισημαίνεται ότι η Ναταλία Γερμανού έχει συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αμείβεται από το κανάλι ακόμα και αν δεν αναλάβει κάποιο άλλο πρότζεκτ στην prime time ζώνη. Παράλληλα, στην ίδια μελέτη αναφέρεται και η ενδεχόμενη «μετακίνηση» της εκπομπής με τον Νίκο Μάνεση, με σκοπό να ξεκινά αργότερα από την ώρα που μεταδίδεται και τη φετινή σεζόν, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» απασχολεί -όπως λέγεται τηλεοπτικά- τη βάρδια δελτίου κι όχι πρόσθετα έξοδα παραγωγής, όπως η ψυχαγωγική εκπομπή. Αν και, όπως ανέφερα, η οικονομική αυτή μελέτη έχει πραγματοποιηθεί πριν το Πάσχα, παρέμενε στα συρτάρια ανώτατων αξιωματούχων… μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, ζητήθηκε νέα μελέτη διαφημιστικής και εμπορικής κίνησης, προκειμένου να εξεταστεί αν τα διαφημιστικά πακέτα της ψυχαγωγικής εκπομπής μπορούν να διοχετευθούν και να απορροφηθούν στην ενημερωτική εκπομπή του Μάνεση, αλλά και στην prime time ζώνη.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω ότι στα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών συνηθίζεται να γίνονται πολλές μελέτες και έρευνες που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και παραμένουν στα συρτάρια… ή δρομολογούν εξελίξεις. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η έρευνα στο STAR, που οδήγησε τη διοίκηση να αποφασίσει να «παγώσει» την πρωινή της ζώνη (έως τις 10 το πρωί) και στρατηγικά να αξιοποιήσει τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία σε άλλη έρευνα αποτυπώνεται ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα πρόσωπα του σταθμού της Κηφισιάς.

Η δεύτερη αυτή μελέτη λοιπόν, της «διαφημιστικής και εμπορικής κίνησης», που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στον ALPHA, ακούγεται πιο… ανησυχητική για το μέλλον της επιτυχημένης εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», καθώς αποδεικνύει ότι κάποιοι στον σταθμό σκέφτονται το ενδεχόμενο της διακοπής της.

Σίγουρα όμως, μετά τη δημοσιοποίηση των σκέψεων και μελετών του ALPHA, θα δρομολογηθούν εξελίξεις, κατά τις οποίες οι υπεύθυνοι του ALPHA θα πρέπει να δώσουν άμεσα απαντήσεις στη Ναταλία Γερμανού και τους υπόλοιπους συνεργάτες της εκπομπής, είτε «διαψεύδοντας» το ρεπορτάζ, αλλά να… σκίσουν τις έρευνες, είτε -εφόσον έχουν λάβει οριστικά την απόφαση για διακοπή της επιτυχημένης εκπομπής- να τους το ανακοινώσουν και επίσημα.