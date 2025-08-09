Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης και ακόμη 3 ταινίες του Netflix που πρέπει να δεις τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος σηματοδοτεί ένα πραγματικό ορόσημο για το Netflix, ειδικά στη χώρα μας, καθώς συνδυάζει με άψογο τρόπο το καλοκαιρινό χαλάρωμα με την πολυμορφία θεμάτων και ειδών – από ρομαντικές ιστορίες, θρίλερ και πολιτικά δράματα, μέχρι οικογενειακές παραγωγές και θρυλικά κινηματογραφικά franchises.

Αναμφίβολα το πιο πολυσυζητημένο είναι η επιστροφή του Wednesday: Season 2 – Part 1, η οποία κυκλοφορεί στις 6 Αυγούστου και επαναφέρει στην οθόνη την φαντασμαγορική ατμόσφαιρα της σχολικής κοινότητας Nevermore Academy.

Η σειρά, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Tim Burton, μας υπόσχεται περισσότερα μυστήρια, σκοτεινή χιουμοριστική επιτήδευση και πλούσιο καστ.

Ο Αύγουστος, όμως, φέρνει και σημαντικές ταινίες που υπόσχονται να σας κρατήσουν συντροφιά τις ζεστές μέρες και νύχτες του Αυγούστου…

Πάντα Έρχεται η Νύχτα / Night Always Comes

Βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Γουίλι Βλότιν, το “Night Always Comes” έχει πρωταγωνίστρια τη Λινέτ, μια γυναίκα που ρισκάρει τα πάντα για να εξασφαλίσει στο μέλλον ένα σπίτι για την οικογένειά της. Βιώνοντας μια οδύσσεια που διαρκεί μία μόνο νύχτα, η Λινέτ αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με το σκοτεινό παρελθόν της με στόχο να απαλλαχτεί επιτέλους από αυτό.

Διαθέσιμη από 15/08/2025.

Εγκαταλελειμμένος / Abandoned Man

Έχοντας εκτίσει ποινή φυλάκισης για το έγκλημα του αδερφού του, ένας άντρας ξανασμίγει επιφυλακτικά με την οικογένειά του, βρίσκοντας ελπίδα στη σχέση με την ανιψιά του.

Ο Μπαράν, ένας άντρας με ψυχή τόσο ραγισμένη που ούτε ο χρόνος μπορεί να επουλώσει, θέλει να χτίσει μια νέα ζωή μετά την έκτιση της ποινής του για ένα έγκλημα που διέπραξε ο αδελφός του – ένα βάρος που του επέβαλε η οικογένειά του.

Η ζωή του δεν ήταν ποτέ εύκολη και δεν πρόκειται να αλλάξει όταν αποφυλακιστεί. Το συνεργείο που θέλει να ανοίξει για να κρατηθεί από τα όνειρά του και τη ζωή, το ατύχημα που βίωσε η οικογένειά του και η ανιψιά του, η Λίντια, που γκρεμίζει τους τοίχους του, θα τον βοηθήσουν να ξαναχτίσει τη νέα του ζωή.

Παρά τις αναποδιές, ο αγώνας του για τη Λίντια και για τον εαυτό του θα επουλώσει τη ζωή του Μπαράν και την κατεστραμμένη παιδική του ηλικία.

Διαθέσιμη από 22/08/2025.

Το Fantasy Football Μάς Κατέστρεψε / Fantasy Football Ruined Our Lives

Όταν ένα μέλος του πρωταθλήματος fantasy football τους εξαφανίζεται την ημέρα του γάμου του, μια παρέα φίλων εξιστορεί πώς έφτασαν σ’ αυτό το χαοτικό μπάτσελορ πάρτι.

Μέχρι πού θα φτάνατε για να βγείτε νικητής στο Fantasy Football; Αυτή είναι η ασυνήθιστη ερώτηση που θέτει μια εύστροφη και σαρκαστική δικαστίνα (Κατερίνα Γκουτσάντι) ενώ ανακρίνει τον Σιμόνε (Τζάκομο Φεράρα), έναν ανέμελο τριαντάρη σεναριογράφο με περισσότερο ελεύθερο πνεύμα παρά επαγγελματισμό, ο οποίος θεωρείται παραδόξως ένας από τους υπεύθυνους για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Τζάνι (Ενρίκο Μπορέλο).

Ο Τζάνι δεν είναι απλώς ο κολλητός του. Είναι και ο τρέχων πρωταθλητής του συνδέσμου FantasyFootball “Mai una gioia”, μιας ομάδας που έσμιξε πολύ παλιούς και ιδιαίτερα παράλογους φίλους. Την ημέρα του γάμου του όμως, που συμπίπτει με την τελευταία και καθοριστική μέρα του πρωταθλήματος, ο Τζάνι δεν εμφανίστηκε ποτέ στην εκκλησία. Το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι δεν υπέβαλε ποτέ τη λίστα με τους βασικούς παίκτες. Στη σουρεαλιστική έρευνα, εμπλέκεται τελικά όλη η θεόμουρλη παρέα, όπως η Αντρέα (Σίλβια Ντ’Αμίκο), η πιο πρόσφατη προσθήκη της ομάδας, η οποία μπορεί να κρύβει περισσότερα από ένα μυστικά.

Στην ομαδική συνομιλία επικρατεί ένα χάος: προσβολές, κατηγορίες, ενοχοποιητικά screenshot… και ένας ύποπτος αριθμός απειλών θανάτου. Είναι πιθανό κάποιος να έβλαψε τον Τζάνι; Γιατί, ορισμένες φορές, το Fantasy Football δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι ένα ζήτημα ζωής, έξτρα πόντων… και εκδίκησης.

Διαθέσιμη από 27/08/2025.

Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης / The Thursday Murder Club

Μια παρέα συνταξιούχων ντετέκτιβ που λύνουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις μπλέκονται σ’ ένα αληθινό μυστήριο με φόνο. Μια κωμική αστυνομική ταινία που βασίζεται σε μυθιστόρημα.

Βασισμένο στο ομώνυμο διεθνές μπεστ σέλερ του Ρίτσαρντ Όσμαν, το THE THURSDAY MURDERCLUB ακολουθεί τέσσερις ασυγκράτητους συνταξιούχους —την Ελίζαμπεθ (Έλεν Μίρεν), τον Ρον (Πιρς Μπρόσναν), τον Άιμπραχιμ (Μπεν Κίνγκσλι) και την Τζόις (Σίλια Ίμρι)— οι οποίοι περνούν τον χρόνο τους εξιχνιάζοντας για πλάκα άλυτες υποθέσεις φόνων. Όταν ένας ανεξήγητος θάνατος σημειώνεται στο κατώφλι τους, οι περιστασιακές έρευνές τους παίρνουν μια συναρπαστική τροπή, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματική υπόθεση. Σε σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους, η ταινία είναι η πιο πρόσφατη παραγωγή από τη συνεργασία του Netflix με την Amblin Entertainment.

Διαθέσιμη από 28/08/2025.