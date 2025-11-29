Media

Η μυθοπλασία του Alpha «ταξιδεύει» το κοινό σε όλη την Ελλάδα

Από το Παρίσι έως τη Σύρο και από το Γαλαξίδι στη Θεσσαλονίκη
Αναστασία Παντούση
Η Αναστασία Παντούση στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Ο ALPHA, το κανάλι της καλής ελληνικής μυθοπλασίας υπηρετεί με συνέπεια, μεράκι και παραγωγική τόλμη τη δημιουργία ελληνικών σειρών που… ταξιδεύουν τον τηλεθεατή και ανοίγουν ένα παράθυρο στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οι σειρές γυρίζονται και γεννιούνται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ιστορίας: σε πραγματικά τοπία, σε φυσικά σκηνικά που δίνουν ζωή στο σενάριο, σε τόπους που γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές.

Με κινηματογραφικούς όρους, με αυθεντικότητα, με ομάδες που ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να προσφέρουν στο κοινό εικόνες και ατμόσφαιρα που ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα. Η φετινή σεζόν είναι η πιο «ταξιδιάρικη» που έχει παρουσιάσει ποτέ από την τηλεόραση. Ο ALPHA επενδύει σε επιτυχημένες σειρές και παραγωγές που βγαίνουν έξω από τα όρια της Αθήνας.

Το «Να μ’ αγαπάς» ζωντανεύει το ατμοσφαιρικό Ναύπλιο, μια πόλη που γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δραματουργίας και των συναισθημάτων των ηρώων.

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» μάς ταξιδεύει από το ρομαντικό Παρίσι έως τον μαγευτικό Λούσιο, σε μία από τις πιο απαιτητικές και φιλόδοξες παραγωγές της χρονιάς.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
Σκηνή από τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στο Παρίσι

Το «Να με λες μαμά» γυρίζει στην Κορωνησία και την Άρτα, αναδεικνύοντας το φυσικό ελληνικό τοπίο ως πρωταγωνιστή.

Να με λες μαμά
Γυρίσματα από τη σειρά «Να με λες μαμά»

Ο «Άγιος έρωτας» φωτίζει γωνιές της Στερεάς Ελλάδας με εξωτερικά γυρίσματα σε Γαλαξίδι και Άμφισσα, δίνοντας στην ιστορία τη δική της ατμοσφαιρική ταυτότητα.

Δημήτρης Γκοτσόπουλος και Δανάη Παππά
Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και η Δανάη Παππά στο Ναύπλιο

Το «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φτάνει έως τη Σύρο, εκεί όπου το νησί αγκαλιάζει τη σειρά με τη μοναδική του αύρα.

Ο Μιχάλης Αεράκης στη Σύρο
Ο Μιχάλης Αεράκης στη Σύρο

Και φυσικά, το αγαπημένο «Το σόι σου» επέστρεψε με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη ζωντανή, εκρηκτική, γεμάτη χρώμα και χαρακτήρα.

Όλα αυτά έρχονται μετά τον εμβληματικό «Σασμό», την ιστορία που αγάπησε όλη η Ελλάδα και έφερε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης σε κάθε σπίτι, την αγαπημένη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει», που ταξίδεψε και ρίζωσε στις αυθεντικές γειτονιές του Μεσολογγίου, αλλά και μετά τον «Τιμωρό», ο οποίος απογειώθηκε στο εξωτικό Μαρόκο, προσφέροντας εικόνες πραγματικού διεθνούς κινηματογράφου.

Ο ALPHA επενδύει στην καλή μυθοπλασία με σύγχρονη ματιά: Με παραγωγές κινηματογραφικού επιπέδου και ιστορίες δυνατές, ντύνει τις σειρές με το χρώμα και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής της Ελλάδας!

