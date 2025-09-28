Η Ναταλία Γερμανού για το τρέιλερ – καρφί του Δημήτρη Πανόπουλο: «Δεν έχω κανέναν σκοπό να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι»

Νέο κεφάλαιο γράφτηκε στο beef ανάμεσα στη Ναταλία Γερμανού και τον Δημήτρη Πανόπουλο, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο τρέιλερ της εκπομπής του πρώην συνεργάτη της και την ατάκα «γίνεται και καλύτερα».

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Κυριακής (28.09.2025) μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και απάντησε στον Δημήτρη Πανόπουλο. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού τόνισε ότι δε θα συμμετέχει σε αυτό παιχνίδι.

«Οι λέξεις είναι του κυρίου Μπαμπινιώτη, είναι του ελληνικού λεξικού, δεν είναι δικές μου. Επίσης θα έλεγα να μην δημιουργούμε σίριαλ χωρίς πρωταγωνιστές. Μην το κάνετε αυτό. Μην το συνεχίζετε εσείς τουλάχιστον. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω κανέναν σκοπό να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι, γαϊτανάκι, όποιος και να το κάνω», απάντησε χαρακτηριστικά όταν ερωτήθηκε για το τρέιλερ της εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλο.

«Δεν είδα τους απέναντι, δουλεύω non stop», σχολίασε στη συνέχεια η γνωστή παρουσιάστρια.

Παράλληλα, η Ναταλία Γερμανού μίλησε με όμορφα λόγια για τη Ναταλία Αργυράκη και τον Κώστα Τσουρό.

«Εύχομαι να έχουν μία πολύ ωραία σεζόν τα παιδιά. Είναι μία πολύ ωραία εκπομπή, πολύ καλοδουλεμένη, τους βλέπω πολύ συχνά τα μεσημέρια», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ πιστεύω γενικώς ότι δεν είναι ωραίο εμείς οι εκπομπές να ασχολούμαστε με τα νούμερα τηλεθέασης των συναδέλφων, γενικά. Τώρα ο κόσμος αν θέλει να δει μια εκπομπή θα τη δει είτε κάνει 5% είτε 45%. Η τηλεόραση είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι», είπε αναφέροντας ότι κοιτάζει τα νούμερα τηλεθέασης.

«Είναι προσωπικά δεδομένα, δεν είναι για δημόσια χρήση. Στο ανθρώπινο κομμάτι τον αγαπώ, τον στηρίζω, είμαι δίπλα του και το ξέρει», σχολίασε ακόμα για την υπόθεση του Γιώργο Μαζωνάκη.

Η κριτική του Κώστα Τσουρού για το τρέιλερ του Δημήτρη Πανόπουλου

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του ο Κώστας Τσουρός είχε σχολιάσει την ατάκα “γίνεται και καλύτερα” που λέει στο τρέιλερ ο Δημήτρης Πανόπουλος και παραπέμπει στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού.

«Όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε δει τον Δημήτρη να απαντάει, να υπάρχει ένα θέμα μεταξύ εκείνου και της Ναταλίας Γερμανού. Εμένα αν με ρωτάς, δε με βρίσκει σύμφωνο αυτό το “γίνεται και καλύτερα”, γιατί είναι ευθεία μομφή προς τη Ναταλία. Εγώ δε θα το έκανα, ο Δημήτρης επιλέγει να το κάνει. Και κάτι ξέρει για να το κάνει. Αν το είχε μετανιώσει όλο αυτό με τη Ναταλία Γερμανού, δε θα επέλεγε στο τρέιλερ να το πει», είχε αναφέρει ο Κώστας Τσουρός.