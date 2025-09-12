Δημήτρης Πανόπουλος: «Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είναι καθιερωμένη, εμείς θα δώσουμε εξετάσεις»

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του εκπομπής στον ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Πανόπουλος παραχώρησε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε – για άλλη μία φορά – στην πρώην συνεργάτιδά του, τη Ναταλία Γερμανού, με την οποία έχει μία άτυπη κόντρα από πέρσι.

Το απόγευμα της Παρασκευής (12.09.2025) προβλήθηκαν οι δηλώσεις του παρουσιαστή στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού. Ο Δημήτρης Πανόπουλος μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είναι καθιερωμένη, ενώ ο ίδιος καλείται να «δώσει εξετάσεις».

«Είμαστε πολύ ωραία ομάδα, έχουμε καλό κλίμα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Επειδή κάθε χρονιά ξεκινάει με προσδοκίες, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ελπίζουμε να αρέσει στους τηλεθεατές το αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός πρέπει να αρχίσει να σε απασχολεί από τη στιγμή που έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό εσύ. Αν είσαι σίγουρος ότι το περιεχόμενο της εκπομπής σου είναι αυτό που ήθελες, μπορείς να κοιτάξεις και τον ανταγωνισμό. Αν δεν έχεις πετύχει αυτό που θες, ό,τι και να κάνουν οι απέναντι δεν θα είσαι ικανοποιημένος», δήλωσε στην αρχή για τη νέα του εκπομπή.

Αμέσως μετά, ο Δημήτρης Πανόπουλος ερωτήθηκε για τη Ναταλία Γερμανού και απάντησε: «Κώστα, εκεί που είμαι ήσουν και εδώ που είμαι ελπίζω να μην ξανά έρθεις. Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είναι καθιερωμένη πολλά χρόνια, αναγνωρισμένη η αξία της, πολύ καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, δεν έχει να δώσει εξετάσεις. Εμείς θα το κάνουμε αυτό (σ.σ. θα δώσουμε εξετάσεις)». Εμείς είμαστε η πρωτοεμφανιζόμενη εκπομπή, αλλά έχουμε πολλή όρεξη».

«Βρε Δημήτρη μου, γιατί να μην ξανάρθω εκεί; Εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουν μια χαρά. Γιατί λέει “¨εκεί που είσαι ήμουν κι εκεί που είμαι να μην ξανάρθεις”. Με χαρά θα πήγαινα το Σαββατοκύριακο απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού. Γιατί να μην ξανάρθω; Δεν το καταλαβαίνω», απάντησε ο Κώστας Τσουρός αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων του Δημήτρη Πανόπουλου.

Επίσης, σχολίασε και την ατάκα “γίνεται και καλύτερα” που λέει στο τρέιλερ ο Δημήτρης Πανόπουλος και παραπέμπει στην πρώην συνεργάτιδα και των δύο.

«Όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε δει τον Δημήτρη να απαντάει, να υπάρχει ένα θέμα μεταξύ εκείνου και της Ναταλίας Γερμανού. Εμένα αν με ρωτάς, δε με βρίσκει σύμφωνο αυτό το “γίνεται και καλύτερα”, γιατί είναι ευθεία μομφή προς τη Ναταλία. Εγώ δε θα το έκανα, ο Δημήτρης επιλέγει να το κάνει. Και κάτι ξέρει για να το κάνει. Αν το είχε μετανιώσει όλο αυτό με τη Ναταλία Γερμανού, δε θα επέλεγε στο τρέιλερ να το πει», είπε ο Κώστας Τσουρός.