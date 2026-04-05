Η Ντακότα Φάνινγκ και ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ στη νέα σειρά θρίλερ του Άλεξ Κάρι

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ, ύστερα από την υποψηφιότητά του για Όσκαρ στην ταινία «Sentimental Value» στο πλευρό της Ελ Φάνινγκ, θα συμπρωταγωνιστήσει με την αδελφή της διάσημης ηθοποιού, Ντακότα Φάνινγκ, στη νέα σειρά θρίλερ του Άλεξ Κάρι για το Apple TV.

Η Ντακότα Φάνινγκ πρόκειται να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού μαζί με την αδελφή της. Στη σειρά της Sony Pictures Television, που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο τίτλος της, η Ντακότα Φάνινγκ θα υποδυθεί μια πράκτορα του υπουργείου Οικονομικών.

Η ηρωίδα εισχωρεί σε μια διεθνή εταιρική αυτοκρατορία με πολιτικές και εγκληματικές διασυνδέσεις και έρχεται σε σύγκρουση με τον εαυτό της, καθώς διχάζεται ανάμεσα στην αποστολή της και στην πεποίθηση ότι ο βασικός της στόχος είναι, κατά βάθος, ένας άνθρωπος που αξίζει την αγάπη της. Παράλληλα, ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ θα υποδυθεί τον Brandt, τον επικεφαλής του ομίλου.

Σημειώνεται ότι ο Άλεξ Κάρι θα εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού μέσω της εταιρείας του FLW Productions, στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τη Sony Pictures TV.

Επίσης, η Τζούλι Γκάρντνερ θα συμμετέχει στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών για την Bad Wolf America, μαζί με την Μπρίτανι Καχάν της Lewellen Pictures και την Κάρι Σκόγκλαντ, η οποία θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία της σειράς.